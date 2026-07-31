Como, Trevoh Chalobah Transferini Tamamlamaya Yakın

İtalya ekibi Como, Chelsea savunmacısı Trevoh Chalobah'ı kadrosuna katmak için yürütülen görüşmelerde kritik aşamaya geldi. Goal.com'un haberine göre, taraflar anlaşmaya varma yolunda son adımları atıyor ve nihai mutabakatın önümüzdeki saatlerde duyurulması bekleniyor. Bunu Goal.com aktarıyor.

Edinilen bilgiye göre, İngiliz futbolcu ile Como yönetimi arasında kişisel şartlar konusunda bir hafta önce tam anlamıyla anlaşma sağlanmıştı. Şu anda ise İtalyan kulübü, Londra ekibinin mali taleplerini tamamen karşılamaya oldukça yaklaşmış durumda.

Bonservis bedeli ve mali şartlar

Chelsea yönetimi transfer döneminin başından bu yana defans oyuncusu için 30 milyon euro talep ediyordu. Como kulübü bu şartı yerine getirmeye hazır olduğunu ileterek taraflar arasında yeni bir görüşme planlandığını duyurdu.

Bu müzakerelerin olumlu sonuçlanması halinde transfer resmiyet kazanacak ve İngiliz futbolcu İtalya'nın yolunu tutacak.

Diğer talipler ve oyuncunun niyeti

Trevoh Chalobah'ın hizmetleriyle başka üst düzey kulüpler de ilgileniyordu. Özellikle Inter de oyuncu hakkında bilgi almış ancak Milano ekibi dikkatini Cristian Romero'yu transfer etmek gibi diğer seçeneklere yöneltmişti.

Futbolcunun kendisi ise kariyerine Como'da devam etmek istiyor. Trevoh, İtalya'ya uçarak kariyerindeki bu heyecan verici yeni sayfayı açmak için kulüplerden gelecek son haberi bekliyor.

Cesc Fabregas yönetimindeki teknik heyet bu transferin bir an önce gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyor. Tecrübeli savunmacının katılımıyla takımın defans hattının önemli ölçüde güçlenmesi bekleniyor.