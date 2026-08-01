Tarihi Dönüşüm: İspanyol Olimpiyat Şampiyonu Çekya Millî Takımı'nın Başına Geçti!

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Tarihi Dönüşüm: İspanyol Olimpiyat Şampiyonu Çekya Millî Takımı'nın Başına Geçti!

Çekya Futbol Federasyonu (FAČR), futbol dünyasında büyük yankı uyandıran tarihi bir kararı duyurdu. Tanınmış İspanyol teknik direktör ve 2024 Paris Olimpiyatları şampiyonu Santiago Denia, Çekya millî futbol takımının yeni teknik direktörü olarak atandı. Kurumun basın servisi bu konuda resmî bir açıklama yaptı.

Yeni Bir Dönemin Başlangıcı: Neden Kesinlikle Denia?

Bu atama Çek futbol tarihinde yeni bir sayfa açıyor, çünkü Santiago Denia millî takımı çalıştıran ilk yabancı (Çekoslovak olmayan) teknik direktör oldu. Bu pozisyonda, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki başarısız performansın ardından istifa eden Miroslav Koubek'in yerini aldı.

FAČR yönetimi, özellikle de Federasyon Başkanı David Trunda yeni teknik direktörü tanıtarak Denia'nın devasa tecrübesine ve uluslararası alandaki saygınlığına özellikle vurgu yaptı. Aday belirleme sürecinde efsanevi futbolcular Pavel Nedvěd ve Radek Bejbl'in aktif olarak rol aldığı belirtildi.

"Uluslararası düzeyde devasa bir deneyime ve büyük bir tutkuya sahip bir uzman arıyorduk. Santiago Denia'nın İspanya genç ve Olimpiyat millî takımlarıyla elde ettiği başarılar onun potansiyelini açıkça gösteriyor. Çek futbolunu yeni bir seviyeye taşıyabileceğine inanıyoruz," dedi David Trunda.

Teknik Direktörün İlk İzlenimleri: "Çekya Takımını Çalıştırmak Büyük Bir Onur"

Yeni teknik direktör olarak tanıtılan Santiago Denia duyduğu sevinci gizlemedi ve verilen fırsat için teşekkür etti.

«Burada olmaktan çok mutluyum. Çekya millî takımını çalıştırma fırsatını büyük bir onur olarak görüyorum ve büyük bir tutkuyla işe başlamayı dört gözle bekliyorum. Çek futbolu zengin bir tarihe ve harika geleneklere sahip. Büyük hedeflere odaklanan bir projeye dahil oluyorum ve hep birlikte başarılara imza atacağımıza inanıyorum. En büyük arzum bir an önce işe koyulmak,» dedi Denia.

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca FAČR yönetiminin hedeflerinin ve takımın gelişim planlarının kendisinde büyük bir etki bıraktığını ekledi. Çek futbolunun güçlü yönlerini kullanarak modern ve hücum futbolu sergilemeyi hedefliyor.

Zengin Deneyim ve Şampiyonluk Zihniyeti

Santiago Denia antrenörlük kariyerine Atlético Madrid kulübünün altyapısında başladı. Ancak kendisine asıl ünü İspanya'nın çeşitli yaş kategorilerindeki millî takımlarındaki çalışmaları getirdi. İspanya'nın U-17, U-19, U-21 ve Olimpiyat takımlarını çalıştırarak uluslararası alanda önemli başarılara imza attı.

Antrenörlük kariyerindeki en parlak sayfa ise 2024 yılında İspanya Olimpiyat Millî Takımı ile Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanması oldu. Bu başarı, onun şampiyonluk zihniyetine sahip olduğunu ve en üst düzey baskı altında bile sonuç alabileceğini kanıtladı.

Çekya futbol takımı ile Santiago Denia arasındaki sözleşme iki yıllık olup uzatma opsiyonu da bulunmaktadır. Yeni teknik direktörün önündeki temel görev, takımı EURO 2028 elemelerinden başarıyla geçirmek ve turnuvanın final aşamasında layıkıyla temsil edilmesini sağlamaktır. Çek taraftarlar İspanyol uzmandan yeni zaferler ve güzel futbol bekliyor.

Santiago DeniaÇekyaDavid TrundaPavel Nedvěd
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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