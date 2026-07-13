City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor

Pep Guardiola dönemi sona erdi ve Etihad'da yeni kurallar işlemeye başladı. Manchester Cityyönetimi, bu Salı günü sadece transfer ve kiralık sözleşmelerine odaklanan özel bir gösteri maçı (showcase match) düzenliyor. Bu maçta kulübün yaklaşık 25 oyuncusu, İngiltere Championship ve Avrupa kulüplerinden gelen gözlemcilerin önünde yeteneklerini sergileyecek.

Zamin.uz “Şehirliler” kampındaki beklenen devrim niteliğindeki değişiklikleri ve en son transfer haberlerini derledi.

Devrim niteliğinde gösteri maçı: Vitrinde kimler var?

Ünlü muhabir Alan Nixon'ın bildirdiğine göre, bu tür gösteri maçları Avrupa futbolunda giderek daha popüler hale geliyor. “Manchester City” bu girişimle akademi oyuncularını, kiralıktan dönenleri ve ana kadroya giremeyen isimleri sergileyerek transfer süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Salı günkü maçta sahaya çıkması beklenen başlıca yetenekler:

Divine Mukasa – Geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Leicester'da geçirdi ve City A takımında 6 maçta forma giydi.

Jaden ve Reigan Heskey – İngiltere Milli Takımı'nın eski yıldızı Emile Heskey'nin yetenekli oğulları.

Max Alleyne – Geçen sezon ortasında savunmadaki kriz nedeniyle Watford'daki kiralık döneminden vaktinden önce geri çağrılmıştı.

Projenin diğer katılımcıları: Spike Brits, Charlie Gray ve Issa Kabore.

Maresca dönemi: Rekor transferler ve büyük ayrılıklar

Etihad'da 10 yıl boyunca başarılı bir şekilde görev yapan Pep Guardiola'nın ayrılmasının ardından takımın başına Enzo Maresca geçti. Pep dar bir kadroyla çalışmayı tercih ederken, Maresca geniş ve derin bir kadrodan yana. Kulüp, yaz transfer döneminde bir dizi radikal adım attı:

Transfer rotası Oyuncular ve mali detaylar Yeni gelenler (Transferler) • Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan) – 116 milyon sterlin (kulüp tarihinin en pahalı transferi). • Jeremy Monga (Leicester City'den) – 10 milyon sterlin ve bonuslar. Takımdan ayrılanlar • John Stones ve Bernardo Silva – sözleşmeleri sona erdiği için ayrıldılar. • Nathan Ake – İngiltere'den ayrılıp kariyerine Türkiye'de devam etme kararı aldı.

Grealish ve Phillips'in akıbeti ne olacak?

Everton ve Sheffield United'daki kiralık dönemlerini tamamlayıp Manchester'a dönen Jack Grealish ve Kalvin Phillips antrenmanlara çoktan başladı. Ancak Salı günkü gösteri maçında yer alıp almayacakları belirsiz ve gelecekleri henüz netleşmedi.

Yeni teknik direktör Maresca, kadrodaki rekabeti artırmak için onları takımda tutabilir veya transfer dönemi kapanana kadar gönderebilir. Her şey iki yıldızın antrenmanlardaki performansına bağlı.

Sezon öncesi Asya turu: İstikamet Hong Kong ve Seul!

“Manchester City” gösteri maçından sonra yeni sezona hazırlığın ana kısmını gerçekleştirmek için Asya kıtasına hareket edecek. Taraftarları ciddi ve heyecan verici maçlar bekliyor:

Rövanş maçı: Tur, Hong Kong'da Inter'e karşı oynanacak maçla başlayacak. Bu karşılaşma, kulüp için zaferle sonuçlanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin bir nevi tekrarı olacak.

Ardından takım Güney Kore'nin başkenti Seul'e geçerek K-League yıldızları ve Atletico Madrid ile hazırlık maçlarına çıkacak.