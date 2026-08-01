Rusya'da Madencilik "Kara Listesi" Genişliyor: Moskova ve Sınır Bölgeleri Yasak Altında

·98·Dünya
Rusya'da Madencilik "Kara Listesi" Genişliyor: Moskova ve Sınır Bölgeleri Yasak Altında

Rusya Federasyonu hükümeti, ülkenin dijital ekonomisinde keskin bir stratejik dönüşüm yaparak kripto para madenciliğine karşı geniş çaplı kısıtlamalar getiriyor. Yeni onaylanan kararnameye göre, artık Moskova şehri ve Moskova bölgesinin yanı sıra Kursk bölgesinin bir kısmı da kripto para madenciliği için "yasak bölge" haline gelecek. Bu adım, Rusya'da enerji kaynaklarının yönetimi ve dijital varlıklar endüstrisinin devlet kontrolü altına alınması hususundaki en ciddi tedbirlerden biri oldu.

Zamin.uz yazı işleri ekibi, bu tarihi kısıtlamaların detaylarını ve bunların gelecekteki perspektiflerini analiz ediyor.

Yasağın Kapsamı ve Süresi: Senaryo Uzun Yıllara Yönelik

Yeni düzenleme geçici bir önlem değil, uzun vadeli stratejik bir kısıtlamadır. Hükümet kararnamesine göre yasak — madencilik faaliyetinin doğrudan gerçekleştirilmesi dahil15 Ağustos 2026'dan 31 Aralık 2032'ye kadar geçerli olacaktır. Bu, Rusya tarihindeki en uzun süreli ve sistematik madencilik kısıtlamalarından biridir.

Söz konusu kısıtlamalar, yalnızca madenciliğin doğrudan yapılmasını değil, aynı zamanda buna bağlı teknik destek faaliyet türlerini de yasaklamayı öngörmektedir. Bu durum, Moskova bölgesindeki devasa enerji tüketicileri olan madencilik çiftlikleri için faaliyeti tamamen durdurmaktan başka çare bırakmamaktadır.

Coğrafya: Başkentten Stratejik Sınıra

Yeni yasağın coğrafyası kendine has stratejik bir öneme sahiptir. Üç temel yönü kapsamaktadır:

  1. Moskova Şehri: Ülkenin finansal, idari ve siyasi merkezi.

  2. Moskova Bölgesi: Büyük sanayi ve altyapı kavşağı.

  3. Kursk Bölgesi: Bölgenin sekiz sınır ilçesi ve Lgov şehri. Bu bölgelerin seçilmesi, doğrudan enerji istikrarı ve güvenliğini sağlama zorunluluğu ile ilgilidir.

Geçmişe Bakış: "Kara Liste"nin Eski Üyeleri

Rusya'da madencilik faaliyetlerini kısıtlama deneyimi yeni değildir. Bundan önce de bir dizi bölgede belirli kısıtlamalar yürürlükte bulunuyordu. Yeni kararname bu listeyi yalnızca genişletmekle kalmadı, aynı zamanda hukuki açıdan daha da güçlendirdi.

Yasaklı ve Kısıtlı Bölgeler Analizi:

Yasağın Tamamen Uygulandığı Bölgeler (Eskiler)

Kısıtlamanın Kısmen Uygulandığı Bölgeler (Bazıları)

Yeni Yasak Bölgeleri (Kararnameye Göre, 2026'dan İtibaren)

Dağıstan Cumhuriyeti, İnguşetya Cumhuriyeti, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti

İrkutsk Bölgesi (belirli bölgeler)

Moskova Şehri

Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti, Kuzey Osetya — Alanya Cumhuriyeti, Çeçen Cumhuriyeti

Buriyat Cumhuriyeti (belirli bölgeler)

Moskova Bölgesi

Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti

Zabaykal Krayı (belirli bölgeler)

Kursk Bölgesi (8 ilçe ve Lgov şehri)

Zaporijya Bölgesi, Herson Bölgesi

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Not: Yeni yasaklar 15 Ağustos 2026 tarihinden itibaren tam olarak yürürlüğe girecektir.

Sonuç ve Analiz: Dijital Endüstri İçin Yeni Gerçeklik

Rusya'da madencilik faaliyetlerine karşı getirilen geniş çaplı kısıtlamalar, ülkenin dijital endüstrisi ve enerji sektörü için karmaşık, aynı zamanda stratejik açıdan önemli bir dönemi başlatmaktadır. Başkent bölgesinde yasağın getirilmesi, Moskova'nın enerji dengesini istikrarlı tutma ve kaynakları daha öncelikli altyapı projelerine yönlendirme isteğinin bir göstergesidir. Uzun vadeli kısıtlamalar ise devletin kripto para piyasasına yönelik stratejik ve katı kontrole dayalı yaklaşımını ortaya koymaktadır.

Bu kısıtlamaların Rusya'da dijital varlıklar piyasasının gelişimini nasıl etkileyeceği, madencilik faaliyetlerinin hangi enerji zengini bölgelere taşınacağı ve devlet kontrolünün güçlenme sürecinin nasıl devam edeceği soruları açık kalmaktadır. Kesin olan tek şey, Rusya'daki madencilik endüstrisinin artık eskisi gibi özgür olmayacağı ve devletin "demir kontrolü" altına gireceğidir.

Bu önemli ekonomik analizi arkadaşlarınıza ve analiz meraklılarına gönderin! Birçok kişi Rusya'daki madenciliğe karşı bu yeni dönüm noktasının detaylarını bilmelidir.

Sizce Moskova'da madenciliğin yasaklanması doğru bir karar mı? Bu durum Rusya ekonomisini ve küresel kripto piyasasını nasıl etkiler? Fikrinizi yorumlarda belirtin!

RusyaKripto ParaMadencilikMoskovaEkonomi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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