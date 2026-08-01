Trump Futbol Dünyasındaki Tartışmalı Planları Yalanladı: Kushner Ailesi FIFA Milyarlarının Arkasında mı?

ABD Başkanı Donald Trump, Camp David'de düzenledikten sonra hükûmet toplantısında gazetecilerin ilgi odağı oldu. Dünya futbolunun yönetim organı olan FIFA'nın ticari haklarını özel yatırımcılara satma yönündeki iddialı projesinin başkanın ailesiyle bağlantılı olduğu yönündeki haberler Washington'da sert tartışmalara yol açıyor.

Zamin.uz, yalanlanan ancak yankıları dinmeyen bu projenin detaylarını, Kushner hanedanının olası katılımını ve FIFA'nın 20 milyar dolarlık yeni planını analiz ediyor.

Trump'tan Sert Yalanlama: "Onunla Asla Tartışmadım"

Gazeteciler ABD Başkanına, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Dünya Kupası ticari haklarının bir kısmını satma planını görüşüp görüşmediğini sordu. Bu soru tesadüf değildi; çünkü ABD, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri ve Infantino sık sık Washington'ı ziyaret ediyor.

Başkan Trump'ın yanıtı kısa ve netti: «Hayır. Bu konuyu kendisiyle asla görüşmedim.» Bu açıklama, Washington ile Zürih (FIFA merkez üssü) arasındaki resmi müzakerelerin gündeminde bu konunun olmadığını gösterse de, projenin özel sektördeki beklentilerini kapatmıyor.

Milyarların Arkasındaki Aile İzi: Kushner Kardeşlerin Rolü Ne?

Trump'ın yalanlamasına rağmen medya, projenin finansal köklerini Trump'ın en yakın çevresi olan Kushner ailesine bağlamaya devam ediyor. Çıkan haberlere göre, FIFA'nın yeni ticari girişimi için ana yatırımcı olarak ünlü bir yatırım fonu değerlendiriliyordu.

İşin en ilginç yanı ise bu fonun kurucusunun Joshua Kushner olması. Joshua; Donald Trump'ın sevgili kızı Ivanka'nın kayınbiraderi ve Beyaz Saray'ın baş danışmanı Jared Kushner'in kardeşidir. Böyle bir aile bağı, Washington siyaset çevrelerinde çıkar çatışması endişelerini artırmaktan geri kalmıyor. Trump'ın "tartışmadım" demesi, Jared veya Joshua'nın bu konuyu bağımsız olarak yürütmediği anlamına gelmez.

FIFA'nın Kozmik Planı: 20 Milyar Dolarlık Yeni Şirket ve "Altın" Vaatler

Yatırımcının kim olmasından bağımsız olarak FIFA'nın kendi konsepti şaşırtıcı derecede iddialıdır. Zürih'te Dünya Kupası ve diğer turnuvaların ticari haklarını yönetecek tamamen yeni bir bağlı ortaklık kurma planı hazırlandı.

Projenin temel finansal göstergeleri:

Gösterge / Detaylar Analiz ve Yorum Yeni Şirketin Değeri 20 milyar dolar (Tahmini) Özel Yatırımcılara Verilecek Pay Şirketin dörtte biri (%25) Toplanacak Fon 4,2 milyar dolar karşılığında Ana Hedef Ulusal federasyonlara ödenen ödenekleri önemli ölçüde artırmak

FIFA, bu paralar karşılığında dünya genelindeki futbol federasyonlarının sadakatini "satın almayı" planlıyor. Teklife göre, gelecek dört yıllık döngü için ödemeler 8 milyon dolardan 20 milyon dolara çıkarılacak. Sonraki iki döngüde ise sırasıyla 22 milyon ve 24 milyon dolara çıkarılması vaat edildi.

Sonuç ve Analiz: Futbolun Geleceği Tehlikede mi, Yoksa Yeni Bir Çağın Eşiğinde mi?

Trump'ın yalanlaması ve Kushnerlerin izi, bu büyük siyasi ve finansal oyunun sadece birer kıvılcımıdır. FIFA'nın planı gerçekleşirse, Dünya Kupası gibi ulusal miras sayılan turnuvanın ticari şirketlerin kontrolüne geçme riski bulunuyor. Bu durum, futbolun özünü tamamen değiştirebilir.

Projeyi hayata geçirme kararının federasyonların çoğunluğu tarafından onaylanması ve ayrıca FIFA Konseyi tarafından tasdik edilmesi gerekiyor. Bu, milyarlarva ilgili vaatlerin henüz kağıt üzerinde olduğu anlamına geliyor. Ancak ABD başkanının ailesinin olası katılımı, bu meseleyi spor sınırlarının dışına çıkararak jeopolitik bir düzeye taşıyor.

Bu önemli finansal ve siyasi analizi arkadaşlarınızla ve futbol severlerle paylaşın! Birçok kişi Dünya Kupası'nın geleceği ve Kushnerlerin milyarlık planları hakkında bilgi sahibi olmalı.

Sizce Dünya Kupası haklarını özel yatırımcılara satmak doğru mu? Bu durum futbolun kalitesini nasıl etkiler? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!