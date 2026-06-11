Lamine Yamal, UNICEF elçisi olarak atandı

Barcelona ve İspanya milli takımının genç yıldızı Lamine Yamal, resmen UNICEF iyi niyet elçisi olarak atandı. 17 yaşındaki yetenek, artık küresel nüfuzunu çocuk haklarını korumak, özellikle de güvenli bir ortamda oyun oynamaları ve gelişmeleri için kullanacak. Bu atama, Yamal'ın sadece sahadaki becerisini değil, aynı zamanda gelecek nesillere karşı sorumlu bir birey olduğunu da gösteriyor. Bu haberi Goal.com duyurdu.

Bu duyuru, Uluslararası Oyun Günü ile aynı zamana denk geldi. Bu tarih, oyun oynamanın çocukların bilişsel ve fiziksel gelişimi için temel bir hak olduğunu kabul etmeye adanmıştır. Rocafonda sokaklarından dünya futbolunun zirvesine yükselen Lamine Yamal, bu prestijli unvana layık görülen tarihteki en genç elçilerden biri oldu.

Yeni sorumluluğu hakkında konuşan Barcelona kanat oyuncusu, çocukluğunu ve geçtiği yolu hatırladı: “UNICEF elçisi olduğum için gurur duyuyorum. Çocukken sadece ailem, topum, parkım ve hayallerim vardı. Futbol bana disiplin, topluma ait olma duygusu ve gelecek için umut verdi. Çocuklar için güvenli bir oyun alanının ne kadar önemli olduğunu biliyorum, böylece sadece çocuk kalarak büyüyebilirler”.

Bu iş birliği, Barcelona kulübü, Barcelona Vakfı ve UNICEF arasındaki yaklaşık yirmi yıllık ilişkilerin mantıklı bir devamıdır. Yamal, 2024'ün başından beri UNICEF kampanyalarında aktif olarak yer alıyor. Artık insani krizlerden, doğal afetlerden ve çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki çocukların haklarını savunmaya odaklanacak.

Lamine Yamal, sosyal medyadaki milyonlarca takipçisi ve genç hayranları arasındaki nüfuzu sayesinde, dünyanın dikkatini temel dinlenme alanlarından ve güvenli bir çevreden mahrum kalan çocukların sorunlarına çekmeyi hedefliyor.