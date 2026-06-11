Lamine Yamal, UNICEF elçisi olarak atandı

·55·Spor
Lamine Yamal, UNICEF elçisi olarak atandı

Barcelona ve İspanya milli takımının genç yıldızı Lamine Yamal, resmen UNICEF iyi niyet elçisi olarak atandı. 17 yaşındaki yetenek, artık küresel nüfuzunu çocuk haklarını korumak, özellikle de güvenli bir ortamda oyun oynamaları ve gelişmeleri için kullanacak. Bu atama, Yamal'ın sadece sahadaki becerisini değil, aynı zamanda gelecek nesillere karşı sorumlu bir birey olduğunu da gösteriyor. Bu haberi Goal.com duyurdu.

Bu duyuru, Uluslararası Oyun Günü ile aynı zamana denk geldi. Bu tarih, oyun oynamanın çocukların bilişsel ve fiziksel gelişimi için temel bir hak olduğunu kabul etmeye adanmıştır. Rocafonda sokaklarından dünya futbolunun zirvesine yükselen Lamine Yamal, bu prestijli unvana layık görülen tarihteki en genç elçilerden biri oldu.

Yeni sorumluluğu hakkında konuşan Barcelona kanat oyuncusu, çocukluğunu ve geçtiği yolu hatırladı: “UNICEF elçisi olduğum için gurur duyuyorum. Çocukken sadece ailem, topum, parkım ve hayallerim vardı. Futbol bana disiplin, topluma ait olma duygusu ve gelecek için umut verdi. Çocuklar için güvenli bir oyun alanının ne kadar önemli olduğunu biliyorum, böylece sadece çocuk kalarak büyüyebilirler”.

Bu iş birliği, Barcelona kulübü, Barcelona Vakfı ve UNICEF arasındaki yaklaşık yirmi yıllık ilişkilerin mantıklı bir devamıdır. Yamal, 2024'ün başından beri UNICEF kampanyalarında aktif olarak yer alıyor. Artık insani krizlerden, doğal afetlerden ve çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki çocukların haklarını savunmaya odaklanacak.

Lamine Yamal, sosyal medyadaki milyonlarca takipçisi ve genç hayranları arasındaki nüfuzu sayesinde, dünyanın dikkatini temel dinlenme alanlarından ve güvenli bir çevreden mahrum kalan çocukların sorunlarına çekmeyi hedefliyor.

Lamine YamalBarcelonaUNICEFİspanyaFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Vize alamayan Arjantinli taraftarlara ücretsiz televizyonlar dağıtıldıVize alamayan Arjantinli taraftarlara ücretsiz televizyonlar dağıtıldıBugün, 17:19Marc Casado, Barcelona'dan ayrılmaya karar verdiMarc Casado, Barcelona'dan ayrılmaya karar verdiBugün, 16:52Harry Kane ve Bayern arasında sözleşme anlaşmazlığı yaşandıHarry Kane ve Bayern arasında sözleşme anlaşmazlığı yaşandıBugün, 16:18FIFA, zaman geçirmeye karşı devrim niteliğinde yeni kurallar getirmeyi planlıyorFIFA, zaman geçirmeye karşı devrim niteliğinde yeni kurallar getirmeyi planlıyorBugün, 15:44James Rodriguez, Luis Diaz'ın Altın Top'u kazanacağına inanıyorJames Rodriguez, Luis Diaz'ın Altın Top'u kazanacağına inanıyorBugün, 13:57David Seaman, Manchester United'ı eleştirdi ve Fernandes'i küçümsediDavid Seaman, Manchester United'ı eleştirdi ve Fernandes'i küçümsediBugün, 13:33
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor