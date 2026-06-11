Resmi: Jose Mourinho, Real Madrid'in yeni teknik direktörü oldu

Real Madrid kulübü, Jose Mourinho ile üç yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Deneyimli Portekizli teknik adam, Madrid ekibini yeni bir döneme taşımak için ikinci kez takımın başına geçiyor. Başkanlık seçimlerini kazanan Florentino Perez, en büyük vaadini gerçekleştirerek 63 yaşındaki teknik direktörü İspanya'nın başkentine geri getirdi. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Kulüp yönetim kurulu toplantısının ardından Alvaro Arbeloa'nın görevine son verildiği ve yerine Jose Mourinho'nun getirildiği doğrulandı. 2029 yılına kadar geçerli olan sözleşme için Real Madrid, 15 milyon Euro tazminat ödedi. Jose Mourinho'nun 13 Temmuz'da, yani takımın sezon öncesi hazırlık kampının başlayacağı gün görevine başlayacağı belirtildi.

Florentino Perez seçim kampanyasında sadece Jose Mourinho'yu değil, Ibrahima Konate ve Denzel Dumfries gibi oyuncuları da getireceğinin sözünü vermişti. Ayrıca kulüp, "Galactico" seviyesinde bir transfer için 150 milyon Euro bütçe ayırdığını duyurdu. Bu doğrultuda Atletico Madrid forveti Julian Alvarez için teklif yapıldı ancak ret cevabı alındı.

Jose Mourinho'nun önündeki görev, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ve Arbeloa dönemlerindeki kupasız sezonların ardından takımı tekrar zafer yoluna döndürmek. "Özel" lakaplı teknik adam, 2010-2013 yılları arasında Madrid'de görev yapmış ve o dönemde La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nı kazanmıştı.