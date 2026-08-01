Bayern Üç Futbolcuyu Satışa Çıkardı ve Kadroyu Yeniliyor

Almanya'nın dev kulübü Bayern Münih, yaz transfer döneminde kadrosunda köklü değişiklikler yapmaya başladı. Alman devinin sportif direktörü Max Eberl, takımın gelecek planlarında yer almayan üç futbolcunun resmi olarak transfer listesine konulduğunu ve Münih'te kalmaları durumunda bile ana kadroda forma giyemeyeceklerini açıkça duyurdu. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

ixbt.com ve @iMiaSanMia'nın bildirdiğine göre Bayern yönetimi kadro temizliği çalışmalarına başladı. Buna göre Portekizli orta saha oyuncusu Joao Palhinha ile birlikte Sacha Boey ve Bryan Zaragoza kulübün gelecek sezonki planlarından tamamen çıkarıldı. Bu karar, takımda yeni bir dönemin başladığının sinyalini veriyor.

Kökten Kadro Yenileme ve Transferler

Max Eberl, yaptığı açıklamada kadroda düşünülmeyen futbolcuların geleceği hakkında net konuştu. Sözlerine göre, bu oyuncular Münih'te kalmak istese bile kendilerine as takımdan yer verilmeyecek ve pratikte maç oynamaktan mahrum kalacaklar. Bayern ise genç ve potansiyelli futbolcuları kadrosuna katarak gücüne güç katıyor.

Münih ekibi, PSV Eindhoven forması giyen Ismael Saibari'yi 50 milyon euro karşılığında renklerine bağladı. Ayrıca Eintracht Frankfurt'tan Nathaniel Brown 55 milyon euro bedelle transfer edildi. Dikkat çekici bir detay olarak Brown, daha önce Manchester United'ın da öncelikli hedeflerinden biriydi. Öte yandan Leon Goretzka ve Raphael Guerreiro gibi isimlerin sözleşmeleri sona erdiği için takımdan ayrıldı.

Joao Palhinha'nın Geleceği ve İngiltere İhtimalleri

Transfer listesine konulan futbolcular arasında en çok dikkat çeken isim Joao Palhinha oldu. 31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, Temmuz 2024'te Fulham'daki başarılı sezonlarının ardından Bayern'e transfer olmuştu. Ancak Almanya'da kendini tam anlamıyla kanıtlayamayarak tüm kulvarlarda yalnızca 986 dakika süre alabildi.

Bunun ardından İngiltere'ye dönen futbolcu, Tottenham formasını kiralık olarak giydi. Londra ekibinde düzenli forma şansı bulan oyuncu, sezonun son haftasında Everton ağlarına gönderdiği galibiyet golüyle takımının Premier Lig'de kalmasında kritik rol oynadı. Tottenham bonservisini alma opsiyonuna sahip olsa da nihayetinde Matheus Fernandes ve Sandro Tonali gibi diğer orta saha oyuncularına yöneldi.

Şu sıralar Joao Palhinha'nın hizmetleriyle İngiltere Premier Lig'in diğer temsilcileri Aston Villa ve Newcastle United yakından ilgileniyor. Tecrübeli futbolcunun da kariyerine İngiltere'de devam etmek istediği tahmin ediliyor.