Romario, Franco Baresi'yi kariyerindeki en zorlu rakip olarak nitelendirdi

·65·Spor
Romario, Franco Baresi'yi kariyerindeki en zorlu rakip olarak nitelendirdi

Futbol dünyası, İtalya ve Milan efsanesi Franco Baresi'nin 66 yaşında uzun süren bir hastalık sonucu hayatını kaybetmesiyle derin bir yasa büründü. Dünya futbolunun parlak yıldızlarından biri olan Brezilyalı forvet Romario, sosyal medya hesabından merhum defans oyuncusunun anısına duygusal bir mesaj bırakarak onu kariyerindeki en zorlu rakip olarak kabul etti. Bu konuda Goal.com bildiriyor .

Sahadaki kıyasıya mücadeleler

Goal.com'un haberine göre, Romario ile Baresi arasındaki en unutulmaz karşılaşma 1994 Dünya Kupası finaline denk geliyor. Pasadena'daki kritik maçta İtalyan futbolcu dizinden ameliyat olmuş, sadece üç hafta sonra sahalara dönerek kahramanca bir performans sergilemişti. O zaman Brezilya milli takımı penaltı atışları sonucunda kazanarak şampiyon olmuştu.

Romario anılarında, PSV Eindhoven forması giydiği dönemlerde de Milan ile karşılaştığını ve Baresi'nin yeteneğinin ne kadar yüksek olduğunu o zamandan fark ettiğini vurguladı. Her ne kadar Brezilyalı forvet Barcelona formasıyla 1994 Avrupa Kupası finalinde Milan karşısında farklı bir galibiyet elde etmiş olsa da, Baresi o maçta cezası nedeniyle forma giyememişti.

Büyük savunmacıya saygı duruşu

Kariyeri boyunca onlarca ünlü defans oyuncusuna karşı mücadele eden Romario, İtalyan efsanenin seviyesini özellikle vurguladı: "Hiç tereddüt etmeden söyleyebilirim ki, o kariyerimde karşılaştığım en zorlu oyuncuydu" diye yazdı eski forvet kendi sayfasında.

Franco Baresi 20 yıllık profesyonel kariyerini tamamen Milan kulübüne adamıştır. İtalyan ekibiyle üç kez Şampiyonlar Ligi kupasını ve altı kez Serie A şampiyonluğunu kazanmıştır. Aralarındaki rekabete rağmen futbolcular arasında karşılıklı saygı her zaman korunmuştur.

Haberlere göre, 1997 yılında Romario, San Siro Stadyumu'nda düzenlenen Baresi'nin jübile maçına bizzat katılmıştır. Brezilyalı efsane, İtalyan defans oyuncusunu dönemin en büyük futbolcularından biri olarak nitelendirip ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledikten sonra "Teşekkürler, Baresi" diyerek minnettarlığını ifade etti.

RomarioFranco BaresiMilanSerie AFutbol Tarihi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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