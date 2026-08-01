Akıllı telefonlar arasında QR kodlar yardımıyla veri paylaşım teknolojisi geliştirildi

·48·Teknoloji
Akıllı telefonlar arasında QR kodlar yardımıyla veri paylaşım teknolojisi geliştirildi

Modern dijital teknolojiler dünyasında verileri bir cihazdan diğerine aktarmak için genellikle Wi-Fi, Bluetooth veya LTE gibi kablosuz ağlar kullanılır. Ancak ixbt.com'un haberine göre, bir geliştirici herhangi bir ağ bağlantısı ve özel uygulama olmadan çalışan Decimen Optical Transfer adlı deneysel bir sistem tanıttı. Bu benzersiz gelişme, basit bir ekran ve kamera yardımıyla dosyaları hızla değişen QR kod dizileri aracılığıyla aktarmayı mümkün kılıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni teknolojinin çalışma mekanizması, optik kanal üzerinden veri iletimi prensibine dayanır. Burada birinci akıllı telefon ekranında sürekli olarak farklı QR kod serileri gösterirken, ikinci cihazın kamerası bunları arka arkaya tarar. Ardından özel bir yazılım algoritması alınan blokları birleştirerek orijinal dosyayı tamamen kurtarır.

Fountain kodları ve hataların giderilmesi

Sistemin başarılı çalışmasında fountain kodları olarak bilinen teknoloji önemli bir rol oynar. Bu sayede yazılım, ayrı karelerin kaybolmasını önler. Kamera bazı QR kodları okumaya yetişemese bile, alıcı cihaz kalan veriler temelinde dosyayı eksiksiz bir şekilde kurtarma yeteneğine sahiptir.

Her QR kod yalnızca faydalı verileri değil, aynı zamanda hizmet verilerini de içerir. Bunlar arasında iletim tanımlayıcısı, blok numarası, dosya boyutu ve verilerin doğru bir şekilde toplanması için gerekli olan kontrol parametreleri yer alır. Bu da iletim sürecinin kararlılığını sağlar.

İletim hızı ve beklentiler

Test sürecinde geliştirici, akıllı telefonları elinde tutarak yaklaşık 128 KB/s hız elde etmiştir. Cihazlar sıkı bir şekilde sabit bir konuma yerleştirilirse veri aktarım hızının 186–190 KB/s'ye kadar çıkabileceği belirlenmiştir. Bu göstergeler Wi-Fi, Bluetooth ve hatta NFC hızından önemli ölçüde düşük olsa da proje kendine has avantajlara sahiptir.

Şu anda MIT lisansı altında dağıtılan bu proje bir konsept gösterimi olarak kalmaktadır. Yazarın belirttiğine göre, ekran aracılığıyla veri aktarım fikri daha önce de incelenmiş olmasına rağmen o bu çözüme bağımsız olarak ulaşmıştır. Wi-Fi ve diğer arayüzlerin kapalı olduğu veya hiç bulunmadığı koşullarda bu yöntem alternatif bir optik iletişim kanalı görevi görebilir.

QR KodTeknolojiAkıllı TelefonVeri AktarımıYazılım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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