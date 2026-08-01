Bangladeş'te 13 yaşındaki kız mahkeme yoluyla 7 aylık çocuğunu geri aldı

Bangladeş'te 13 yaşındaki bir kız, mahkeme kararıyla yedi aylık çocuğunu geri aldı. Bildirildiğine göre, kendisi 11 yaşındayken sosyal medya aracılığıyla tanıştığı 20 yaşında bir gençle evlenmiş ve ardından çocuk sahibi olmuştur.

Genç annenin belirttiğine göre, eşi ve kayınvalidesi bebeği kendisinden almış ve onu evden zorla dışarı atmıştır. Bunun ardından kız, çocuğunu geri alma talebiyle mahkemeye başvurmuştur.

Davayı inceleyen mahkeme, yedi aylık bebeğin annesine verilmesine karar verdi.

Bu olay, Bangladeş'te kanunen yasak olmasına rağmen hâlâ karşılaşılabilen çocuk evlilikleri sorununu yeniden gündeme getirdi. Ayrıca reşit olmayanların sosyal medyada yabancı kişilerin etkisinden korunması meselesine de dikkat çekildi.