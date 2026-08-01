Jetski ile tehlikeli hareket yapan blogger bayılıp köprüye çarptı

ABD'nin Georgia eyaletinde tanınmış blogger Dulan Stepler, jetski ile tehlikeli bir hareket yaparken bayılarak ciddi bir kaza geçirdi.

Edinilen bilgiye göre blogger, jetskinin ön kısmına arkası dönük şekilde oturarak "nose ride" adı verilen serbest stil hareketini gerçekleştiriyordu. Ancak hareket sırasında aniden bilincini kaybetti.

Bunun ardından kontrolden çıkan jetski yüksek hızla hareket etmeye devam ederek ahşap bir köprüye veya iskeleye çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle blogger araçtan öne doğru fırlayarak bilinçsiz bir şekilde suya düştü.

Olayı gören arkadaşları derhal yanına giderek onu sudan çıkardılar. Bu sayede adamın hayatı kurtarıldı.

Olay, tehlikeli su sporları sırasında karmaşık hareketler yapmanın getirdiği riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.