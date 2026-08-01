Emerse Faé Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan ayrıldı — Altın çağ sona mı erdi?

Afrika futbolunun son yıllardaki en parlak ve dramatik teknik direktörlük hikayelerinden biri sona erdi. Fildişi Sahili Futbol Federasyonu (FIF), milli takım teknik direktörü Emerse Faé ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Afrika Uluslar Kupası'nda elenmenin eşiğindeki takımı devralıp kıta şampiyonu yapan ve 2026 Dünya Kupası'na taşıyan 42 yaşındaki uzman, kendi isteğiyle görevinden ayrılmaya karar verdi.

1. Resmi veda: Sözleşme uzatılmadı

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Emerse Faé 31 Temmuz 2026 tarihinde sona eren mevcut sözleşmesini uzatmamaya karar verdi. Federasyon yönetimi, genç ve hırslı teknik direktöre profesyonelliği, özverili çalışmaları ve Fildişi futbolunu yeni bir seviyeye taşıdığı için derin şükranlarını sundu.

«Emerse Faé, ülke futbol tarihinin en zor ve kritik döneminde sorumluluk aldı ve Fildişi halkına unutulmaz zaferler yaşattı. Adı, Afrika futbol tarihine altın harflerle yazılacak», — ifadeleri federasyonun resmi açıklamasında yer aldı.

2. Mucize yaratan «geçici hoca»: 2023'teki tarihi drama

Emerse Faé'nin Fildişi Sahili Milli Takımı'nın başına geçişi, Hollywood filmlerinin senaryolarını aratmıyor.

2023 yılında Fildişi Sahili'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON) ev sahibi ekip, grup aşamasında aldığı utanç verici mağlubiyetlerle turnuvadan elenmenin eşiğine gelmişti. Bunun ardından teknik direktör Jean-Louis Gasset görevden alındı ve yardımcısı olan Emerse Faé «geçici teknik direktör» olarak göreve getirildi.

Faé yönetimindeki «Filler» mucizeler yarattı:

Turnuvanın eleme aşamasına mucizevi bir şekilde yükseldiler.

Senegal, Mali ve DR Kongo gibi devleri turnuva dışına itmeyi başardılar.

Finalde Nijerya milli takımını mağlup ederek, kendi evlerinde Afrika şampiyonuoldular.

Bu tarihi zaferin ardından Faé, geçici statüsünden kurtularak milli takımın tam yetkili teknik direktörü oldu.

3. Rakamlar konuşunca: Emerse Faé'nin «Filler»in başındaki istatistikleri

42 yaşındaki Fildişili uzman, kısa sürede sadece sonuç almakla kalmadı, aynı zamanda milli takımda güçlü bir disiplin ve sağlam bir takım ruhu oluşturmayı başardı.

Faé dönemindeki Fildişi Sahili Milli Takımı'nın verileri:

36 resmi ve hazırlık maçı

25 galibiyet

4 beraberlik

7 mağlubiyet

2026 Dünya Kupası bileti — Faé, Fildişi Sahili'ni Dünya Kupası finallerine güvenle taşıdı.

Yönetimi altındaki galibiyet yüzdesi %69,4 olarak gerçekleşti; bu, Fildişi Sahili Milli Takımı tarihindeki en yüksek oranlardan biridir.

4. Faé neden ayrılmaya karar verdi? Bir sonraki durak neresi?

Spor analistlerine göre, Emerse Faé Fildişi Sahili Milli Takımı ile ulaşılabilecek maksimum sonuçlara ulaştı ve kariyerinde yeni meydan okumaları kabul etme zamanının geldiğini düşündü.

Dünya Kupası ve AFCON'daki başarıların ardından genç teknik direktöre Avrupa'nın üst düzey liglerinden kulüpler ve Orta Doğu'nun zengin takımlarından ciddi teklifler geldiği söyleniyor.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu ise şimdi 2026 Dünya Kupası sonrası takımı yeni bir döneme taşıyacak deneyimli ve tanınmış bir teknik direktör arayışına başlayacak.

5. Sonuç: Gururlu bir veda

Emerse Faé'nin ayrılışı bir kriz değil, başarının zirvesinde onurlu bir vedadır. Fildişi futboluna güveni, kazanma ruhunu ve dünya standartlarında istikrarı geri getirdi.

Fildişili taraftarlar için Faé sadece bir teknik direktör değil, vatanının onurunu kıta çapında korumayı başarmış gerçek bir milli kahraman olarak kalacak.