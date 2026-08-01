SpaceX, Uzaydan Starship'in Eşsiz Görüntülerini Paylaştı

·79·Teknoloji
SpaceX, Uzaydan Starship'in Eşsiz Görüntülerini Paylaştı

Ixbt.com'un bildirdiğine göre SpaceX, yörünge uçuşu gerçekleştiren Starship S40 uzay aracının yeni ve eşsiz görüntülerini kamuoyunun beğenisine sundu. Söz konusu görseller sadece eğlenceli bir video değil, gelecekteki misyonların güvenliğini sağlamaya yönelik önemli mühendislik testlerinin bir parçası olması açısından önem taşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket temsilcilerinin açıklamasına göre, dağıtılan video tek bir kamerayla çekilmeyip, Starlink V3 uydularına monte edilen birden fazla optik cihazın kayıtlarının birleştirilmesiyle hazırlandı. Bu yöntem, uzmanlara geminin yapısını farklı açılardan gözlemleme imkanı tanıdı.

Uydular Yardımıyla Uzaktan İnceleme

Yörünge grubuna dahil edilen altı yeni uydu özel kameralarla donatılmış olup, bunların ana görevi Starship'in ısı kalkanı ekranını taramaktır. Elde edilen görüntüler Dünya'ya veya gemi kontrolündeki operatörlere aktarılarak koruyucu kaplamanın durumu analiz edilir.

Bu teknoloji, gelecekte Starship'in Dünya atmosferine başarılı bir şekilde dönmesini ve hazırlık süreçlerini değerlendirme yöntemlerini mükemmelleştirmede önemli bir adım olarak hizmet edecektir. Uzaktan denetim sürecinde gemi bilerek ısı kalkanı ekranıyla uydulara doğru yönlendirilmiştir.

Uçuş Sonuçları ve Gelecek Planlar

Bildirildiğine göre, bu yılın 25 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Starship S40 test uçuşu neredeyse mükemmel bir şekilde geçti. Şu anda gemi Hint Okyanusu sularında yüzmekte olup, SpaceX mühendisleri onu geri getirmek ve incelemek için kurtarma misyonuna hazırlık yapıyor.

Bu nedenle, gemi kaplamasındaki karoların kesin durumuyla ilgili nihai ve ayrıntılı rapor henüz yayınlanmadı. Uzmanlar geminin fiziksel durumunu yakından inceledikten sonra tam bilgi sağlanması bekleniyor.

SpaceXStarshipStarlinkUzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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