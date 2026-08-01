Balık Tutan 11 Yaşındaki Çocuğa Alligator Saldırdı

·3.8K·Dünya
Balık Tutan 11 Yaşındaki Çocuğa Alligator Saldırdı

ABD'nin Florida eyaletine tatil için gelen 11 yaşındaki bir çocuk, alligator saldırısı sonucunda kolunu kaybetti. Facia, çocuğun babasıyla birlikte balık avladığı sırada meydana geldi.

Bildirildiğine göre, Pensilvanya'da yaşayan Brody Terry, babasıyla kıyıda balık tuttuğu sırada yakaladığı balığı suya bırakmak istedi. O sırada sudan beklenmedik şekilde çıkan büyük bir alligator onun koluna saldırdı.

Su yüzeyinde başını kaldırarak duran timsahın yan taraftan görünümü.

Çocuğun babası oğlunu kurtarmak için hemen suya atlayıp alligatorün çenesini açmaya çalıştı. Ancak canlının dönmesi sebebiyle çocuğun sağ kolu ağır yaralandı.

Doktorlar yaralı kolu kurtarmak için birkaç kez cerrahi operasyon gerçekleştirdi. Ancak ağır hasar nedeniyle kolun bilek kısmına kadar ampute edilmesi zorunda kalındı.

Şu anda Brody Terry hastaneden taburcu edilmiş olup Pensilvanya'daki evinde tedavi görmektedir. Ailesi, tıbbi masrafları karşılamak için bir yardım fonu başlattı. Yakınlarının söylediğine göre çocuk balık tutmayı, beyzbolu ve futbolu çok severdi. Şimdi ise yeni yaşam tarzına uyum sağlamanın yanı sıra en sevdiği hobilerine devam etmek için mücadele ediyor.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'nun açıklamasına göre, olaydan sonra yaklaşık 2,6 metre uzunluğundaki alligator bulunarak insanların güvenliği için etkisiz hale getirildi.

Uzmanlar, alligatorların katılımıyla gerçekleşen bu tür olaylar nadir görülse de, halkı su havzalarının yakınında dikkatli olmaya, yabani hayvanlara yaklaşmamaya ve onları beslememeye çağırıyor.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen GörüntülediDrone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen GörüntülediDün, 23:5133 yıl at bakıcılığı yapıp, 100 at hırsızlığıyla suçlanan yaşlı adam mahkemede beraat edince gözyaşlarına boğuldu33 yıl at bakıcılığı yapıp, 100 at hırsızlığıyla suçlanan yaşlı adam mahkemede beraat edince gözyaşlarına boğulduDün, 22:41100 Atı Çalmakla Suçlanan Yaşlı Adam Mahkemede Beraat Etti100 Atı Çalmakla Suçlanan Yaşlı Adam Mahkemede Beraat EttiDün, 20:13Hastayı Kontrol Etmeyen Hemşire, 22 Yaşındaki Kızın Ölümünde Suçlu BulunduHastayı Kontrol Etmeyen Hemşire, 22 Yaşındaki Kızın Ölümünde Suçlu BulunduDün, 19:44Tayland Başbakanı Pattaya'da Rusların öldürülmesi nedeniyle özür dilediTayland Başbakanı Pattaya'da Rusların öldürülmesi nedeniyle özür dilediDün, 19:02Büyü yapıldığı söylenen olayBüyü yapıldığı söylenen olayDün, 18:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor