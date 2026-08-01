Balık Tutan 11 Yaşındaki Çocuğa Alligator Saldırdı

ABD'nin Florida eyaletine tatil için gelen 11 yaşındaki bir çocuk, alligator saldırısı sonucunda kolunu kaybetti. Facia, çocuğun babasıyla birlikte balık avladığı sırada meydana geldi.

Bildirildiğine göre, Pensilvanya'da yaşayan Brody Terry, babasıyla kıyıda balık tuttuğu sırada yakaladığı balığı suya bırakmak istedi. O sırada sudan beklenmedik şekilde çıkan büyük bir alligator onun koluna saldırdı.

Çocuğun babası oğlunu kurtarmak için hemen suya atlayıp alligatorün çenesini açmaya çalıştı. Ancak canlının dönmesi sebebiyle çocuğun sağ kolu ağır yaralandı.

Doktorlar yaralı kolu kurtarmak için birkaç kez cerrahi operasyon gerçekleştirdi. Ancak ağır hasar nedeniyle kolun bilek kısmına kadar ampute edilmesi zorunda kalındı.

Şu anda Brody Terry hastaneden taburcu edilmiş olup Pensilvanya'daki evinde tedavi görmektedir. Ailesi, tıbbi masrafları karşılamak için bir yardım fonu başlattı. Yakınlarının söylediğine göre çocuk balık tutmayı, beyzbolu ve futbolu çok severdi. Şimdi ise yeni yaşam tarzına uyum sağlamanın yanı sıra en sevdiği hobilerine devam etmek için mücadele ediyor.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'nun açıklamasına göre, olaydan sonra yaklaşık 2,6 metre uzunluğundaki alligator bulunarak insanların güvenliği için etkisiz hale getirildi.

Uzmanlar, alligatorların katılımıyla gerçekleşen bu tür olaylar nadir görülse de, halkı su havzalarının yakınında dikkatli olmaya, yabani hayvanlara yaklaşmamaya ve onları beslememeye çağırıyor.