Real Madrid, Vinícius Júnior'u Satışa Çıkarabilir

Real Madrid, Brezilyalı yıldız Vinícius Júnior ile yeni sözleşme görüşmelerinin çıkmaza girmesi durumunda oyuncuyu satmaya hazır olduğunu belirtti. ESPN'in haberine göre, taraflar arasındaki mevcut anlaşmanın bitimine bir yıl kala yaşanan bu durum transfer piyasasında büyük ses getirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Eflatun-beyazlı yönetim, Brezilyalı futbolcuya sunulan son şartları iyileştirme niyetinde olmadığını kesin bir dille vurguladı. Sözleşme yenileme konusundaki bu uzlaşmaz tavır, oyuncunun geleceğini soru işaretleriyle bırakırken nihai kararı tamamen oyuncunun kendisine bırakıyor. Vinícius'un önümüzdeki günlerde sezon öncesi antrenmanlara dönmesi bekleniyor.

Arsenal Durumu Yakından Takip Ediyor

Londra ekibi Arsenal , Madrid'de yaşanan sözleşme krizinden yararlanmak istiyor. İddialara göre, İngiliz kulübünün yönetimi bu transferin mali yönlerini titizlikle inceliyor ve futbolcunun ayrılmaya karar vermesi durumunda kadrosuna katmak için uygun bir fırsata sahip olduğuna inanıyor.

Bununla birlikte, oyuncuya yakın kaynaklar şu ana kadar Londra kulübüyle resmi veya doğrudan herhangi bir temas kurulmadığını belirtiyor. Görüşmelerdeki bu gecikmelerin ise geçen sezondan beri devam eden uzun vadeli bir sorun olduğu ifade ediliyor.

Futbolcunun Madrid'deki Konumu

Vinícius Júnior, 2018 yılında Real Madrid'e katıldığından bu yana takımın lider oyuncularından biri haline geldi. İki kez Şampiyonlar Ligi finalinde gol atmayı başaran ve 2024 yılı Altın Top (Ballon d'Or) oylamasında ikinci sırada yer almıştı.

Yine de geçen sezon boyunca eski teknik direktör Xabi Alonso'nun yönetimindeki performansından duyduğu hoşnutsuzluklar da gözlemlenmişti. Özellikle eski El Clásico maçlarının birinde oyundan alınırken gösterdiği duygusal tepki medya basınının dikkatinden kaçmamıştı.