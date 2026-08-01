Real Madrid, Vinícius Júnior'u Satışa Çıkarabilir

·58·Spor
Real Madrid, Vinícius Júnior'u Satışa Çıkarabilir

Real Madrid, Brezilyalı yıldız Vinícius Júnior ile yeni sözleşme görüşmelerinin çıkmaza girmesi durumunda oyuncuyu satmaya hazır olduğunu belirtti. ESPN'in haberine göre, taraflar arasındaki mevcut anlaşmanın bitimine bir yıl kala yaşanan bu durum transfer piyasasında büyük ses getirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Eflatun-beyazlı yönetim, Brezilyalı futbolcuya sunulan son şartları iyileştirme niyetinde olmadığını kesin bir dille vurguladı. Sözleşme yenileme konusundaki bu uzlaşmaz tavır, oyuncunun geleceğini soru işaretleriyle bırakırken nihai kararı tamamen oyuncunun kendisine bırakıyor. Vinícius'un önümüzdeki günlerde sezon öncesi antrenmanlara dönmesi bekleniyor.

Arsenal Durumu Yakından Takip Ediyor

Londra ekibi Arsenal, Madrid'de yaşanan sözleşme krizinden yararlanmak istiyor. İddialara göre, İngiliz kulübünün yönetimi bu transferin mali yönlerini titizlikle inceliyor ve futbolcunun ayrılmaya karar vermesi durumunda kadrosuna katmak için uygun bir fırsata sahip olduğuna inanıyor.

Bununla birlikte, oyuncuya yakın kaynaklar şu ana kadar Londra kulübüyle resmi veya doğrudan herhangi bir temas kurulmadığını belirtiyor. Görüşmelerdeki bu gecikmelerin ise geçen sezondan beri devam eden uzun vadeli bir sorun olduğu ifade ediliyor.

Futbolcunun Madrid'deki Konumu

Vinícius Júnior, 2018 yılında Real Madrid'e katıldığından bu yana takımın lider oyuncularından biri haline geldi. İki kez Şampiyonlar Ligi finalinde gol atmayı başaran ve 2024 yılı Altın Top (Ballon d'Or) oylamasında ikinci sırada yer almıştı.

Yine de geçen sezon boyunca eski teknik direktör Xabi Alonso'nun yönetimindeki performansından duyduğu hoşnutsuzluklar da gözlemlenmişti. Özellikle eski El Clásico maçlarının birinde oyundan alınırken gösterdiği duygusal tepki medya basınının dikkatinden kaçmamıştı.

Vinícius JúniorReal MadridArsenalTransferlerŞampiyonlar Ligi
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi Inter Miami kadrosuna döndüLionel Messi Inter Miami kadrosuna döndüBugün, 05:30Xabi Alonso, Mykhailo Mudryk'in Chelsea'ye sürpriz dönüşünden memnunXabi Alonso, Mykhailo Mudryk'in Chelsea'ye sürpriz dönüşünden memnunBugün, 02:34Arsenal sezon öncesi hazırlık maçında Girona'yı farklı mağlup ettiArsenal sezon öncesi hazırlık maçında Girona'yı farklı mağlup ettiBugün, 01:56Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?Dün, 23:36Bryan Mbeumo: Manchester United Her Zaman En Yüksek Hedefleri AmaçlıyorBryan Mbeumo: Manchester United Her Zaman En Yüksek Hedefleri AmaçlıyorDün, 23:32Real Madrid hazırlık maçında galibiyeti kaçırdıReal Madrid hazırlık maçında galibiyeti kaçırdıDün, 23:32
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor