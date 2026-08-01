Ajax, Almanya Milli Takımı orta sahası Julian Brandt'ı kadrosuna kattı

·40·Spor
Ajax, Almanya Milli Takımı orta sahası Julian Brandt'ı kadrosuna kattı

Hollanda kulübü Ajax, transfer piyasasında sürpriz ve ses getiren bir hamle yaparak Almanya Milli Takımı ve Borussia Dortmund'un eski orta saha oyuncusu Julian Brandt'ı kadrosuna kattı. Goal.com'un haberine göre, serbest statüde yer alan tecrübeli futbolcu Amsterdam kulübüyle üç yıllık sözleşme imzaladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kulüp basın servisinin cuma akşamı yayınladığı bildiri yalnızca taraftarlar için değil, aynı zamanda birçok spor gazetecisi için de tamamen beklenmedik bir haber oldu. Ancak Ajax yönetimi bu transfer üzerinde birkaç ay boyunca gizli müzakereler yürütmüş ve diğer talipli takımların rekabetine rağmen Alman oyun kurucuyu Amsterdam'a taşınmaya ikna edebilmişti.

Yeni sözleşmenin detayları

Tarafların imzaladığı anlaşma derhal yürürlüğe giriyor ve 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli olacak. 2 Mayıs 1996 tarihinde Almanya'nın Bremen şehrinde doğan Julian Brandt'ın zengin profesyonel tecrübesiyle takım kadrosunu güçlendirmesi bekleniyor. Kariyeri boyunca Borussia Dortmund formasıyla yedi sezon üst düzeyde top koşturan oyuncu, bundan önce beş yıldan uzun bir süre Bayer Leverkusen'in başarısı için ter dökmüştü.

Almanya Milli Takımı formasıyla 48 maçta görev yapan tecrübeli futbolcunun transferi hakkında fikir belirten kulüp yetkilisi Jordi Cruyff şu vurguları yaptı:

  • Julian Ajax seçeneğini tercih etti ve biz bundan son derece memnunuz
  • Birkaç aydır görüşmeler yürütüyorduk, onun başka kulüplere transfer olma ihtimali de vardı
  • Uluslararası alanda büyük tecrübeye ve harika bir zihniyete sahip olan üst düzey bir futbolcuyu kadromuza kattık
Öte yandan transferin hızlı bir şekilde sonuçlanması hakkında değerlendirmede bulunan Julian Brandt şöyle konuştu: «Bu haber sizin için benim için olduğundan daha büyük bir sürpriz olmuş olabilir, ancak son birkaç gün oldukça heyecanlı geçti. Şu anda burada olmaktan son derece mutluyum».

Söz konusu transfer Ajax için yalnızca tecrübeli bir ismi bedelsiz olarak kadroya katmak değil, aynı zamanda takımın Avrupa kupalarındaki rekabet gücünü daha da artırmak yolunda önemli bir adım oldu. Brandt'çın sahadaki yetenekleri ve liderlik özelliklerinin Eredivisie'de takımın oyun kalitesini daha üst bir seviyeye taşıması bekleniyor.

AjaxJulian BrandtBorussia DortmundTransferEredivisie
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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