Alvaro Arbeloa İngiltere Premier Ligi'ne gidiyor

Fulham takımı yeni teknik direktör arayışını hızlandırdı ve Real Madrid'in eski hocası Alvaro Arbeloa ile görüşmelerde son aşamaya girdi. İspanyol çalıştırıcı, Marco Silva'nın yerini almak için ana aday haline geldi. Londra kulübü yönetimi, Arbeloa aracılığıyla takımın İngiltere Premier Ligi'ndeki istikrarını korumayı hedefliyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

talkSPORT'un haberine göre, Fulham Silva'nın yerine layık bir aday buldu ve Arbeloa şu anda Craven Cottage'da göreve başlamak için en büyük favori konumunda. 43 yaşındaki çalıştırıcı, Ocak ayında Xabi Alonso'nun ayrılmasının ardından Real Madrid'de geçici teknik direktör olarak görev yapmıştı. Ancak Jose Mourinho'nun Madrid'e dönmesi nedeniyle Arbeloa Salı günü resmen kulüpten ayrıldı.

Başlangıçta Fulham'ın ana hedefi Ipswich Town'dan ayrılan Kieran McKenna'ydı. Ancak Kuzey İrlandalı teknik adam futbola ara vereceğini açıklayınca, Londra ekibi dikkatini Arbeloa'ya çevirdi. Kulüp yönetimi, onun Avrupa futbolundaki engin tecrübesine güveniyor.

Ayrıca adaylar arasında Chelsea efsanesi Frank Lampard ve Palmeiras hocası Abel Ferreira da vardı. Hatta Manchester United'ın eski teknik direktörü Ruben Amorim seçeneği de değerlendirildi ancak kendisi şu anda Milan ile görüşmelerini sürdürüyor.