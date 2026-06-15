Hollanda, Japonya maçında galibiyeti elinden kaçırdı (video)

2026 Dünya Kupası'nda F Grubu maçları başladı. Grubun ilk karşılaşmasında Avrupa futbolunun devlerinden Hollanda, Asya'nın güçlü takımı Japonya ile karşı karşıya geldi ve heyecan dolu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Arlington'da oynanan maç, taraftarlara gerçek bir dünya kupası atmosferi yaşattı. Hollanda iki kez öne geçmesine rağmen Japonya her seferinde karşılık vermeyi başardı. Özellikle maçın son dakikalarında gelen gol, "Samuraylar"a altın değerinde bir puan kazandırdı.

İlk yarıda takımlar temkinli bir oyun sergiledi. Hollanda topa daha fazla sahip olmaya çalışırken, Japonya hızlı geçişler ve kanatlar üzerinden tehlike yaratmaya çalıştı. Her iki takım da savunmada disiplinli oynadığı için devre arasına kadar gol sesi çıkmadı.

İkinci yarının başlamasıyla oyun oldukça hareketlendi. 51. dakikada Hollanda'nın lideri Virgil van Dijk sahneye çıktı. Tecrübeli savunmacı rakip fileleri havalandırarak "Portakallar"ı öne geçirdi.

Ancak Japonya bu golün ardından moralini bozmadı. Çok geçmeden, 57. dakikada Nakamura düzgün bir vuruşla skoru eşitledi. Bu gol Japon oyunculara ekstra güven verdi ve maç tekrar açık bir hal aldı.

64. dakikada Hollanda tekrar öne geçti. Bu kez Summerville fırsatı iyi değerlendirdi ve skoru 2-1'e getirdi. Golün ardından birçok kişi Hollanda'nın oyunu kontrol edip galibiyeti koruyacağını düşündü.

Fakat Japonya yine karakterini ortaya koydu. Asya devi sonuna kadar savaştı ve 89. dakikada emeğinin karşılığını aldı. Daichi Kamada önemli bir gol atarak durumu 2-2 yaptı. Bu gol Japonya'ya sadece bir puan değil, gruptaki sonraki maçlar öncesinde büyük bir moral de kazandırdı.

Dünya Kupası 2026. F Grubu. 1. Hafta

Hollanda — Japonya 2-2

14 Haziran. Arlington

Goller: van Dijk (51), Summerville (64) — Nakamura (57), Kamada (89).

Hollanda — Verbruggen, Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven, Gravenberch (Ake, 81), de Jong, Reijnders (Timber, 70), Summerville (Koopmeiners, 70), Gakpo (Brobbey, 85), Malen (Depay, 70).

Japonya — Suzuki, Watanabe (Tomiyasu, 75), Taniguchi, Ito, Doan (Sugawara, 75), Kamada, Sano, Nakamura, Kubo (Ogawa, 75), Maeda (Junya, 64), Ueda (Shiogai, 84).

Sarı Kartlar: Summerville (61), Depay (83), van de Ven (90+1).

Bu beraberlik, F Grubu'ndaki mücadelenin oldukça çekişmeli geçeceğini gösterdi. Hollanda kağıt üzerinde favorilerden biri olarak görülse de, Japonya ne kadar disiplinli ve sonuna kadar savaşan bir takım olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Hollanda için bu sonuç biraz acı verici oldu. Çünkü takım iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Özellikle 89. dakikada yenilen gol, Ronald Koeman'ın öğrencileri için ciddi bir ders olacak.

Japonya ise bu maçtan büyük bir moral ile ayrıldı. Asya ekibi, Avrupa devine karşı mağlubiyetten kurtuldu ve gruptaki iddiasını sürdürdü. Böyle bir karakter, büyük turnuvalarda çok önemlidir.

F Grubu'nun ikinci maçında İsveç ve Tunus karşı karşıya gelecek. Bu maçtan sonra gruptaki durum daha da netleşecek.

Dünya Kupası daha yeni başladı ancak Hollanda - Japonya mücadelesi şimdiden taraftarlara büyük heyecan yaşattı. İki kez geriye düşmesine rağmen beraberliği yakalayan Japonya, ciddi bir rakip olduğunu gösterdi. Hollanda ise sonraki turlarda bu hataları tekrarlamamaya çalışacak.