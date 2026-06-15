Harry Kane bir oyun ustası: Hırvat savunmacı İngiltere kaptanını övdü

·0·Spor
Harry Kane bir oyun ustası: Hırvat savunmacı İngiltere kaptanını övdü

Dünya Kupası başlangıcı öncesinde İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane, rakiplerinde ciddi endişeler yaratıyor. Grup aşamasının ilk turunda İngilizlere karşı sahaya çıkacak olan Hırvatistan milli takım savunmacısı Duje Caleta-Car, rakip forvetin yeteneğini yüksek takdir ederek onu dünya futbolunun en zeki oyuncularından biri olarak nitelendirdi. Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımı, Dallas'ta oynanacak L grubu maçının ana favorisi olarak görülüyor. Goal.com haber veriyor.

Harry Kane, bu turnuvaya kariyerinin en verimli sezonlarından birini geçirerek geldi. Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 51 maça çıkıp 61 gol atmayı başardı. Bu etkileyici istatistik sadece taraftarları değil, profesyonel savunmacıları da teyakkuza geçiriyor. Goal.com'un haberine göre Hırvatlar, Kane'in her durumda tehlike yaratma kapasitesinin farkında.

Saha içi zekası ve hareketleri

Duje Caleta-Car, önceki karşılaşmalarda Kane gol atamamış olsa da, onun genel oyununun kendisinde büyük bir izlenim bıraktığını belirtti. "Kane Avrupa Şampiyonası'nda bize karşı gol atmamış olsa da, hareketleriyle beni şaşırttı. Sahadaki duruşu ve pozisyon seçimi, onun gerçek bir oyun ustası olduğunu kanıtlıyor. Ne yaptığını çok iyi biliyor", diyor Hırvat savunmacı.

Kane, İngiltere milli takım tarihinin en iyi golcüsü olarak kabul ediliyor. 114 maçta 79 gol atmayı başardı. Ancak uluslararası kariyeri bir dizi acı mağlubiyetle de bağlantılı. Özellikle İtalya ve İspanya'ya karşı Avrupa Şampiyonası finallerindeki mağlubiyetler ve 2018 Dünya Kupası yarı finalinde tam da Hırvatistan'dan alınan yenilgi, forvetin kariyerinde derin izler bıraktı.

Hazırlıklar ve beklenmedik talihsizlik

Şu anda ABD'de bulunan İngiltere milli takımı hazırlıklarına devam ediyor. Kane, yakın zamanda Yeni Zelanda ile oynanan hazırlık maçında galibiyet golünü atarak harika bir formda olduğunu gösterdi. Buna rağmen, takım kampında beklenmedik bir olay yaşandı: Kansas City şehrinde takım aracından kaptana ait özel olarak hazırlanmış futbol kramponlarının çalındığına dair bilgiler yayıldı.

Hırvatistan milli takımı ise tecrübesine güveniyor. Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda üçüncü olan takım, Kane'i durdurmak için takım disiplininin şart olduğunu biliyor. Caleta-Car, İngiltere'yi durdurmanın tek yolunun Kane'e boş alan bırakmamak ve antrenör talimatlarını eksiksiz uygulamak olduğunu söyledi. "Tek bir pozisyonla maçın kaderini belirleyebilecek bireysel yeteneği yüksek futbolculara sahipler. Ancak biz hazırız ve ilk maçı heyecanla bekliyoruz", diye ekledi.

Harry KaneİngiltereHırvatistanDünya KupasıFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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