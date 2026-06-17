Messi Cezayir maçında hat-trick yaparak tarih yazdı (video)

Kuzey Amerika sahalarında devam eden 2026 FIFA Dünya Kupası, milyonlarca futbolseverine unutulmaz anlar ve büyük rekorlar sunmaya devam ediyor. Grup aşamasının 1. turundaki oldukça heyecan verici karşılaşmada, son dünya şampiyonu Arjantin Milli Takımı, Afrika temsilcisi Cezayir Milli Takımı ile karşı karşıya geldi. Taraftarların stadı hıncahınç doldurduğu mücadelede, Lionel Scaloni'nin öğrencileri rakibe tamamen üstünlük kurarak 3-0'lık net ve güvenli bir galibiyet elde etti. Tüm stadyum, çağımızın en büyük efsanesinin önünde bir kez daha saygıyla eğildi.

Lionel Messi'den tarihi hat-trick: Okyanus ötesinde yeni rekorlar!

Bu sert mücadelenin mutlak kahramanı ve sihirbazı, her zaman olduğu gibi milli takım kaptanı Lionel Messi oldu. Büyük forvet, Cezayir savunma hattını tamamen paramparça ederek rakip kaleye üç isabetli vuruş yaptı ve muazzam bir hat-tricke imza attı. Dikkat çekici nokta ise, şu an 38 yaşında olan efsanevi forvet için bu sonucun, kariyeri boyunca Dünya Kupaları tarihindeki ilk hat-trick olarak kayıtlara geçmesidir. Dünyanın en iyi futbolcusu, bugüne kadar Dünya Kupası kapsamında toplam 27 maça çıkarak 16 gol ve 8 asist yapmayı başardı.

Aşağıdaki resmi spor istatistikleri ve tarihi analiz tablosu aracılığıyla, Lionel Messi'nin 2026 Dünya Kupası 1. turundaki performansını ve Dünya Kupaları tarihindeki tüm zamanların gol krallığı statüsünü yakından inceleyebilirsiniz:

Turnuva ve 1. Tur Sonucu Maçın Kahramanı ve Yaşı Kaydedilen Tarihi Sonuç Dünya Kupaları Genel İstatistiği Tarihin En İyi Golcüleri (Karşılaştırma) Sıradaki Resmi Rakip 2026 Dünya Kupası

Arjantin — Cezayir — 3:0 Lionel Messi

(38 yaş, Forvet) Hat-trick

(Dünya Kupaları'ndaki ilk hat-trick'i) • 27 maç

• 16 gol

• 8 asist • Miroslav Klose (16 gol)

• Lionel Messi (16 gol) Avusturya

(Mutlak rekor kırılabilir)

Miroslav Klose yakalandı: Sıradaki hedef Avusturya!

Cezayir maçında atılan bu üç gol, Messi'ye sadece üç puan kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda onu dünya futbol tarihinin zirvesine taşıdı. Bu başarının ardından Lionel Messi, Dünya Kupaları tarihinin en iyi golcüleri listesinde Almanya Milli Takımı'nın efsanevi eski forveti Miroslav Klose'nin sonucunu yakaladı. Şu anda her iki muazzam futbolcunun da hesabında 16'şar gol bulunuyor ve dünya tarihinde liderliği paylaşıyorlar.

Arjantin'in grup aşamasındaki sıradaki rakibi Avusturya Milli Takımı olacak. Eğer Leo gelecek maçta rakip kaleye tek bir gol bile atabilirse, Almanya'nın eski yıldızını geride bırakarak Dünya Kupaları tarihinin en büyük ve tek mutlak gol kralı olacak.

Zamin spor yorumcularının değerlendirmesi: 38 yaşındaki Messi'nin 2026 Dünya Kupası sahalarında böyle muazzam bir formda olması ve takımı peşinden sürüklemesi, onda hala oyuna karşı sonsuz bir açlık olduğunun kanıtıdır. Klose'nin rekorunu kırıp büyüklük makamını bir kez daha sağlamlaştıracağından şüphe yok. Albiseleste (Arjantin) ise bu tempoyla şampiyonluk unvanını korumaya tamamen muktedirdir!

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