Messi ve Yamal'ın Dünya Kupası'ndaki İlk Golleri: Sadece 14 Gün Fark

·29·Spor
Messi ve Yamal'ın Dünya Kupası'ndaki İlk Golleri: Sadece 14 Gün Fark

Lamine Yamal, Dünya Kupası'ndaki ilk golünü 18 yaş 343 günlükken attı.

Lionel Messi, Dünya Kupası'nda ilk kez gol attığında 18 yaş 357 günlükle. Yani Yamal, Arjantinli yıldızın bu rekorunu 14 gün geliştirmiş oldu.

Bu rakamlar, Lamine Yamal'ın Dünya Kupası'ndaki ilk golünü Messi'den biraz daha gençken attığını gösteriyor.

Lamine YamalLionel Messiİspanya Milli TakımıArjantin Milli TakımıDünya Kupası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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