Messi ve Yamal'ın Dünya Kupası'ndaki İlk Golleri: Sadece 14 Gün Fark
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Lamine Yamal, Dünya Kupası'ndaki ilk golünü 18 yaş 343 günlükken attı.
Lionel Messi, Dünya Kupası'nda ilk kez gol attığında 18 yaş 357 günlükle. Yani Yamal, Arjantinli yıldızın bu rekorunu 14 gün geliştirmiş oldu.
Bu rakamlar, Lamine Yamal'ın Dünya Kupası'ndaki ilk golünü Messi'den biraz daha gençken attığını gösteriyor.
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