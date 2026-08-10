Sosyal medya platformları, reşit olmayanlarda bağımlılık yaratmakla suçlanıyor

·37·Teknoloji
Sosyal medya platformları, reşit olmayanlarda bağımlılık yaratmakla suçlanıyor

ABD'nin San Francisco kentindeki 9. Bölge Temyiz Mahkemesi, Meta, TikTok, Snapchat ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerinin davaların reddedilmesi yönündeki girişimlerini geri çevirdi. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre bu platformlar, ürünlerini reşit olmayanlarda kasıtlı olarak bağımlılık yaratacak şekilde tasarlamakla suçlanıyor ve binlerce davayla karşı karşıya. TechCrunch.com haber veriyor.

Şirketler mahkemeye başvurarak, platformları kullanıcı gönderilerinden sorumlu tutmaktan muaf bırakan ve kamuoyunda Section 230 olarak bilinen kurala dayanarak kendilerini savunmaya çalışmıştı. Şirketler, bu kuralın bağımlılık yaratan tasarım çözümleri konusunda kamuoyunu uyarmadıkları yönündeki suçlamalara karşı da koruma sağlaması gerektiğini savundu. Ancak mahkeme, temyiz başvurusunun incelenmek için henüz erken yapıldığını belirtti; çünkü bu tür itirazlar genellikle duruşmanın ardından ele alınıyor.

Binlerce davanın birleştirilmesi

Bireyler, eyalet ve yerel yönetimler ile okul bölgeleri tarafından açılan bu tür binlerce dava, hâlihazırda tek bir büyük federal davada birleştirildi ve bundan sonra bu usul çerçevesinde devam edecek. Bu hukuki süreçlerin, büyük teknoloji devlerinin gelecekteki faaliyetlerini ciddi biçimde etkileyebilecek önemli bir emsal oluşturması bekleniyor.

Uzmanlara göre bu davaların nasıl sonuçlanacağını şimdiden öngörmek zor. Buna rağmen bu alandaki ilk sonuçlar teknoloji şirketleri için ciddi bir uyarı niteliğinde. Özellikle Meta, çocuk güvenliğiyle ilgili benzer konularda görülen jüri duruşmalarında şimdiden iki davayı kaybetti.

Gelecekteki sonuçlar ve güvenlik

Bu gelişmelerin arka planında, sosyal medyanın reşit olmayan kullanıcıların ruh sağlığı üzerindeki etkisi küresel ölçekte daha hararetli biçimde tartışılıyor. Platformların algoritmik tasarımının ve gençleri ekran başında daha uzun süre tutan mekanizmaların yasal olarak düzenlenmesi ihtimali giderek artıyor.

Mahkemenin son kararı, teknoloji şirketlerinin ürünlerini geliştirirken güvenlik ve etik standartlara daha ciddi yaklaşmasını gerektiren yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Şimdilik Meta, TikTok, Snapchat ve Google savunma stratejilerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyor.

Sosyal MedyaDava SüreciMetaTikTokGoogle
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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