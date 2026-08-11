Viktor Gyökeres'in geleceği: Niko Kovač forveti destekledi

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovač, Emirates Stadium'da oynanan hazırlık maçının ardından Arsenal forveti Viktor Gyökeres'in performansını övdü. Alman kulübü Londra ekibini 3-2 mağlup etse de teknik adam, İsveçli futbolcunun olumlu özelliklerini özellikle vurguladı. Goal.com haber veriyor.

Bu karşılaşma, Mikel Arteta'nın öğrencileri için yaz hazırlık dönemindeki üst üste ikinci yenilgi oldu. Buna rağmen Viktor Gyökeres, ikinci yarıda penaltıyı gole çevirerek fileleri havalandırmayı başardı.

Daha önce Sporting CP forması giyen forvet, son maçlardaki performansı nedeniyle taraftarlar ve uzmanlar tarafından eleştirilmişti. Özellikle Real Betis ve Borussia Dortmund karşılaşmalarında fiziksel durumu ile sahadaki etkinliği tartışma konusu olmuştu.

Niko Kovač'ın görüşleri

Maç sonrası basın toplantısında Niko Kovač'a rakip takımın hangi oyuncularının dikkatini çektiği sorulduğunda, Alman teknik adam Viktor Gyökeres'i özellikle övdü. Ona göre İsveçli forvet fiziksel açıdan güçlü, hızlı ve sürekli rakip kaleye yönelen bir oyuncu.

Borussia Dortmund Teknik Direktörü, "Onu çok iyi tanıyoruz" diyerek Arsenal kadrosunda üst düzey başka futbolcuların da bulunduğunu vurguladı.

Sırada Manchester City ve yeni sezon var

Arsenal şu anda Manchester City ile oynanacak karşılaşma da dahil olmak üzere önündeki önemli maçlara hazırlanıyor. Viktor Gyökeres, bu mücadeleyi sıradan bir hazırlık maçı olarak görmediğini kesin bir dille ifade etti.

Forvete göre bu tür maçlarda kazanmak takıma ekstra özgüven kazandırır ve sezon öncesi moralini yükseltir. Forvet, "Kazandığınızda özgüven ve pozitif enerji elde edersiniz" dedi.

Bununla birlikte, son iki maçta kalesinde üçer gol gören Arsenal savunması da gündemde kalmaya devam ediyor. Gyökeres, Alman kulübünün sahadaki hareketlerinin ve taktik seçeneklerinin takım için oldukça iyi bir ders olduğunu kabul etti.