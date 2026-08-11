Gigabyte, LGA1700 için PCIe 5.0 ve Wi-Fi 6E destekli yeni anakartı tanıttı

·48·Teknoloji
Gigabyte, LGA1700 için PCIe 5.0 ve Wi-Fi 6E destekli yeni anakartı tanıttı

Gigabyte, Intel LGA1700 işlemci ailesi için tasarlanan popüler B760M Gaming DDR4 anakartının güncellenmiş sürümünü tanıttı. ixbt.com’un haberine göre B760M Gaming WIFI6E DDR4 Gen5 olarak adlandırılan cihaz, önceki nesil anakartların temel avantajlarını korurken modern arayüzlerle donatılmasıyla dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Temel değişikliklerden biri, ekran kartı için tasarlanan slotun güncellenmesi oldu. İlk modelde PCIe 4.0 standardı kullanılırken yeni sürüm, tam PCIe 5.0 arayüzüne sahip. Bu sayede kullanıcılar mevcut işlemcilerini ve DDR4 formatındaki RAM’lerini koruyarak en yeni teknolojilerden yararlanabiliyor.

Teknik özellikler ve yeni standartlar

Uzmanlara göre PCIe 5.0 desteği, özellikle modern GeForce ekran kartlarının bazı türlerini, özellikle de 8 GB belleğe sahip modelleri seçerken oldukça kullanışlı olabilir. Yeni nesil veri yolu, aktarım hızını artırarak sistemin genel performansını yüksek seviyede korumaya yardımcı oluyor.

Cihaz, kablosuz bağlantı özellikleri açısından da önemli ölçüde yenilendi. Önceki sürümde bulunmayan Wi-Fi 6E modülü artık anakarta entegre edilmiş durumda ve internete kablosuz bağlanırken yüksek hız ve kararlılık sağlıyor.

Dahili bileşenler ve genişletme seçenekleri

ixbt.com’un verilerine göre anakartın diğer teknik özellikleri incelendiğinde yeni model şu bileşenleri içeriyor:

  • Dokuz fazlı güç alt sistemi ve bunu soğutan küçük bir soğutucu
  • RAM kurulumu için iki slot
  • M.2 formatındaki SSD’ler için iki slot (bu portlar üzerinden yalnızca PCIe 4.0 standardı destekleniyor)
Bu anakart, eski nesil işlemci ve belleğini yükseltmeden en yeni ekran kartlarına ve hızlı Wi-Fi ağlarına bağlanmak isteyen kullanıcılar için kullanışlı ve ekonomik bir çözüm olarak piyasaya sunuluyor.

GigabyteAnakartIntel LGA1700PCIe 5.0Wi-Fi 6E
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yapay zekâ saldırıları arttığı için OpenAI yeni siber modeli tanıttıYapay zekâ saldırıları arttığı için OpenAI yeni siber modeli tanıttıBugün, 04:55Jeff Bezos Liverpool futbol kulübünden hisse satın alabilirJeff Bezos Liverpool futbol kulübünden hisse satın alabilirBugün, 04:21Atommash, nükleer santral ekipmanlarının kalitesini kontrol etmek için robotu devreye aldıAtommash, nükleer santral ekipmanlarının kalitesini kontrol etmek için robotu devreye aldıBugün, 03:58Rippling ile Runlayer Girişimi Arasında Patent Anlaşmazlığı BaşladıRippling ile Runlayer Girişimi Arasında Patent Anlaşmazlığı BaşladıBugün, 03:29Alphabet, yapay zekâ harcamalarını karşılamak için $25 milyara kadar borçlanıyorAlphabet, yapay zekâ harcamalarını karşılamak için $25 milyara kadar borçlanıyorBugün, 03:23Avustralya’da yapay zekâ ajanı spor salonu sistemine sızdıAvustralya’da yapay zekâ ajanı spor salonu sistemine sızdıBugün, 02:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı