Gigabyte, LGA1700 için PCIe 5.0 ve Wi-Fi 6E destekli yeni anakartı tanıttı

Gigabyte, Intel LGA1700 işlemci ailesi için tasarlanan popüler B760M Gaming DDR4 anakartının güncellenmiş sürümünü tanıttı. ixbt.com’un haberine göre B760M Gaming WIFI6E DDR4 Gen5 olarak adlandırılan cihaz, önceki nesil anakartların temel avantajlarını korurken modern arayüzlerle donatılmasıyla dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Temel değişikliklerden biri, ekran kartı için tasarlanan slotun güncellenmesi oldu. İlk modelde PCIe 4.0 standardı kullanılırken yeni sürüm, tam PCIe 5.0 arayüzüne sahip. Bu sayede kullanıcılar mevcut işlemcilerini ve DDR4 formatındaki RAM’lerini koruyarak en yeni teknolojilerden yararlanabiliyor.

Teknik özellikler ve yeni standartlar

Uzmanlara göre PCIe 5.0 desteği, özellikle modern GeForce ekran kartlarının bazı türlerini, özellikle de 8 GB belleğe sahip modelleri seçerken oldukça kullanışlı olabilir. Yeni nesil veri yolu, aktarım hızını artırarak sistemin genel performansını yüksek seviyede korumaya yardımcı oluyor.

Cihaz, kablosuz bağlantı özellikleri açısından da önemli ölçüde yenilendi. Önceki sürümde bulunmayan Wi-Fi 6E modülü artık anakarta entegre edilmiş durumda ve internete kablosuz bağlanırken yüksek hız ve kararlılık sağlıyor.

Dahili bileşenler ve genişletme seçenekleri

ixbt.com’un verilerine göre anakartın diğer teknik özellikleri incelendiğinde yeni model şu bileşenleri içeriyor:

Dokuz fazlı güç alt sistemi ve bunu soğutan küçük bir soğutucu

RAM kurulumu için iki slot

M.2 formatındaki SSD’ler için iki slot (bu portlar üzerinden yalnızca PCIe 4.0 standardı destekleniyor)

Bu anakart, eski nesil işlemci ve belleğini yükseltmeden en yeni ekran kartlarına ve hızlı Wi-Fi ağlarına bağlanmak isteyen kullanıcılar için kullanışlı ve ekonomik bir çözüm olarak piyasaya sunuluyor.