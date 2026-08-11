Ronald Araujo Liverpool'a Katıldı: Transfer Detayları

İngiltere Premier Ligi'nin yeni sezonuna hazırlanan Liverpool, kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Özellikle savunma hattındaki sorunları çözmek öncelikli hale geldi. ESPN'in haberine göre Merseyside ekibi, Barcelona kaptanı Ronald Araujo'yu satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı. Bu transferin, kulübün savunmadaki boşlukları kapatması açısından önemli bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarında Leeds United ve Monaco karşısında iki farklı üstünlük yakalayan Liverpool, her iki karşılaşmada da galibiyeti son anda elinden kaçırdı. Bu sonuçlar, takımın savunmanın merkezinde deneyimli ve güvenilir oyunculara ne kadar ihtiyaç duyduğunu açıkça gösterdi. Bunun üzerine kulüp yönetimi hemen harekete geçerek Uruguaylı futbolcunun transferini tamamladı.

Ronald Araujo'nun Futbolculuk Kariyeri

ESPN'in aktardığına göre Ronald Araujo, kariyerine Huracán de Rivera'da forvet olarak başladı. Daha sonra Rentistas'ta stoper pozisyonuna geçti. Uruguay'ın alt liglerindeki performansıyla dikkat çeken futbolcu, Boston River formasıyla da mücadele ederek İspanyol kulüplerinin ilgisini çekti. Bunun sonucunda Barcelona, Real Madrid dahil birçok takımın ilgisine rağmen 2018'de oyuncunun transferini resmileştirdi.

Katalan kulübünde ilk olarak genç takımda forma giyen savunmacı, top kazanma hızı ve hava toplarındaki üstünlüğüyle kısa sürede öne çıktı. O dönemde takımın başında bulunan teknik direktör Ernesto Valverde, onu A takıma dahil etti. Ancak La Liga'daki ilk maçı kolay geçmedi; 2019'da Sevilla karşısındaki ilk karşılaşmasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Buna rağmen futbolcu bu zorlukların üstesinden gelerek Ronald Koeman ve Xavi Hernández yönetiminde takımın temel oyuncularından biri olmayı başardı. Şimdi ise kariyerinde yeni bir sayfa açarak İngiltere Premier Ligi'nde kendini kanıtlamak için Albion'a gidiyor.

Anlaşmanın şartlarına göre İngiliz kulübü, futbolcunun maaşının tamamını karşılayacak. Ronald Araujo'nun transferin daha hızlı gerçekleşmesi için maaşında indirime gitmeyi kabul ettiği belirtiliyor. Liverpool ayrıca sezon sonunda oyuncuyu 55 milyon euro karşılığında doğrudan satın alma hakkına sahip.