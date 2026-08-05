Dünya Kusursuz Bir Küre Değil: NASA Dünya’nın Gerçek Şeklini Ortaya Koydu

NASA, 15 yıl boyunca toplanan verilere dayanarak Dünya’nın yeni bir jeoit modelini sundu. Modelde gezegenimizin yer çekimi alanındaki farklılıklar, çeşitli yükselti ve çukurluklarla gösteriliyor.

Bilim insanlarına göre Dünya kusursuz bir küre şeklinde değil. İçindeki kütleler eşit dağılmadığı için bazı bölgelerde yer çekimi daha güçlü, diğer yerlerde ise nispeten daha zayıf oluyor.

Bu nedenle model, dış görünüşüyle patatese benzeyebilir. Ancak görseldeki düzensizliklerin anlaşılabilmesi için yaklaşık 10 bin kat büyütülmüş olarak gösteriliyor.

Aslında bu farklılıklar çok küçük ve çıplak gözle neredeyse fark edilemiyor. Model, Dünya’nın dış görünüşünden çok yer çekimi alanını yansıtıyor.