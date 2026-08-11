Mark Zuckerberg yapay zekânın geleceği hakkında manifesto yayımladı

·50·Teknoloji
Mark Zuckerberg yapay zekânın geleceği hakkında manifesto yayımladı

Meta Corporation CEO’su Mark Zuckerberg, yapay zekânın (YZ) geleceği, geliştirilmesi ve toplum için temel riskler hakkında görüşlerini içeren kavramsal bir manifesto yayımladı. Haberi Axios duyurdu.

Zuckerberg’e göre yapay zekâ teknolojilerinin yol açabileceği en büyük risk, tek bir kuruluşun veya ülkenin bu teknoloji üzerinde aşırı ve mutlak kontrol kurmasıdır.

Tehditler abartılıyor, olumlu potansiyel ise küçümseniyor

Meta’nın kurucusu manifestosunda, günümüzde YZ etrafındaki korkutucu haberler ve tehditlerin fazlasıyla abartıldığını, oysa bu teknolojinin insanlık için sunduğu olumlu fırsatların yeterince takdir edilmediğini özellikle vurguladı.

Ayrıca yazılım ürünleri hazır olduktan sonra onları kısıtlamak yerine, modellerin geliştirilmesinin ilk aşamalarından itibaren IT şirketleri ile devlet kurumları arasında yakın iş birliği kurulmasını destekledi.

Yeni Muse Glimmer modeli ve açık kaynak politikası

Manifestonun yayımlandığı gün Meta, yeni açık kaynaklı YZ modelini Muse Glimmer adıyla tanıttı.

Bu modelin temel özellikleri:

  • Açıklık ve şeffaflık: Modelin tüm parametreleri ve veri tabanı kamuya açık olup, isteyen her kullanıcı modeli indirebilir.

  • Yerel kullanım: Model, en yeni dev YZ sistemlerinden biraz daha zayıf olsa da doğrudan kullanıcının kişisel cihazlarında (bilgisayar veya akıllı telefon) bağımsız olarak çalıştırılabilir.

Zuckerberg, açık kaynaklı modelleri ve “damıtma” sürecini de bir kez daha destekledi. Bu süreç, daha küçük modellerin daha güçlü YZ sistemleri temel alınarak yeniden eğitilmesini ve en gerekli özelliklerinin ayıklanmasını ifade ediyor.

Toplulukları desteklemek için 1 milyar dolarlık fon

Yapay zekâyı geliştirmek amacıyla dünya genelinde devasa veri merkezlerinin inşası hız kazanıyor.

Bu kapsamda Zuckerberg, büyük veri merkezlerinin yakınında yaşayan halkı ve yerel toplulukları desteklemek, altyapıyı geliştirmek amacıyla 1 milyar dolarlık özel bir fon kurma planını açıkladı.

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Mark ZuckerbergMetaAxiosMuse Glimmer
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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