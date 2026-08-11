Barcelona yıldızı Ronald Araújo, Liverpool futbolcusu oldu

İngiltere'nin Liverpool kulübü, transfer piyasasındaki bir sonraki büyük anlaşmasını duyurdu. Merseyside ekibi, Barcelona'nın 27 yaşındaki Uruguaylı stoperi Ronald Araújo'yu kadrosuna kattı.

İngiliz kulübü, deneyimli savunmacıyı Katalanlardan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiğini resmen doğruladı.

Ücretsiz kiralama ve 55 milyon avroluk satın alma opsiyonu

Daha önce yayılan haberlere göre Merseyside ekibi, kiralık sözleşmesinin sonunda oyuncunun bonservisini 55 milyon avro karşılığında tamamen satın alma hakkına sahip olacak.

Tanınmış futbol muhabiri ve gazeteci Ben Jacobs'ın yazdığına göre anlaşmanın mali detayları şöyle:

Kiralama şartı: Oyuncunun kiralanması Liverpool için ücretsiz gerçekleşti;

Maaş yükümlülüğü: Kırmızılar, Araújo'nun yıllık maaşının tamamını üstlendi;

Önemli taviz: Ronald Araújo, bu transferin gerçekleşmesi için yeni sezondaki maaşında belirli bir indirimi kabul etti.

La Liga istatistikleri ve yeni meydan okuma

Uruguaylı savunmacı, Barcelona formasıyla güven veren ve mücadeleci oyunuyla öne çıkıyordu. Geçen sezon İspanya La Liga'da 24 maçta forma giyip 3 gol atmayı başardı.

Ronald Araújo artık Liverpool'un savunma hattını daha da güçlendirerek Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde önemli zaferler için mücadele edecek.

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