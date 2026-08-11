İngiltere Lig Kupası: Chelsea, Luton Town ile oynayacak

İngiltere Lig Kupası'nın (Carabao Cup) ikinci tur kura çekimi yapıldı ve turnuva favorilerinin ilk rakipleri belli oldu. Goal.com'un haberine göre Chelsea ve Tottenham, kendi sahalarında alt lig temsilcilerini ağırlayacak. Bu turnuva, İngiliz futbolunda takımlar için sezonun ilk kupa fırsatlarından biri olarak görülüyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Turnuva tarihinde beş kez zafer kazanan Chelsea, sahasında Luton Town'ı ağırlayacak. Bu eşleşme, Güney Bölgesi kura çekiminin en dikkat çekici maçlarından biri olarak değerlendiriliyor. Maviler, bu kupayı son kez 2015 yılında kazanmıştı. O finalde Mauricio Pochettino yönetimindeki Tottenham'ı 2-0 mağlup etmişti.

Ayrıca kendi taraftarlarının önünde sahaya çıkacak Tottenham, Charlton Athletic'i ağırlayacak. Londra derbisi niteliğindeki bu maç, iki takımın 2011'den bu yana oynayacağı ilk resmi karşılaşma olacak. Hatırlanacağı üzere Spurs, tarihindeki son Lig Kupası'nı 2008 yılında kazanmış ve finalde Chelsea'yi uzatma bölümlerindeki gollerle mağlup etmişti.

Güney ve Kuzey Bölgelerindeki dikkat çekici eşleşmeler

Taraftarların uzun mesafeli yolculuklarını azaltmak amacıyla kura, geleneksel olarak Kuzey ve Güney bölgelerine ayrılarak gerçekleştirildi. Güney Bölgesi'ndeki bir diğer dikkat çekici maçta Southampton, sahasında West Ham United'ı konuk edecek. Bu iki takım arasındaki mücadele, Premier Lig seviyesindeki karşılaşmaları hatırlatıyor.

Kuzey Bölgesi'nde ise Nottingham Forest'ın sahasında Leeds United'ı ağırlaması, öne çıkan maçlardan biri oldu. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar yükselen Nottingham için bu karşılaşma kolay geçmeyecek. Ayrıca Newcastle United sahasında West Bromwich Albion ile karşılaşırken Everton, Preston North End'e konuk olacak.

Son şampiyon ve gelecek planları

Manchester City, bu turnuvaya son şampiyon olarak katılacak. Geçen sezon finalde Arsenal karşısında dramatik bir zafer kazanarak dokuzuncu Lig Kupası'nı elde etmişti. O maçta genç yetenek Niko O'Reilly'nin ikinci yarıdaki dublesi, Pep Guardiola'nın takımına galibiyeti getirmişti. Bu başarı, teknik direktörü İngiliz futbolu tarihinde Lig Kupası'nı beş kez kazanan ilk teknik adam olma fırsatına kavuşturmuştu.

Turnuvanın ikinci tur maçlarının, bu yıl 24 Ağustos'ta başlayacak hafta içinde oynanması planlanıyor. Ana kura çekimi tamamlanmış olsa da karşılaşmaların kesin başlama saatleri ve televizyon yayın programları önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanacak.