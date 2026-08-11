Trump İran’dan «karşı tazminat» talep etti: Yeni çatışma tırmanıyor...

·76·Dünya
Trump İran’dan «karşı tazminat» talep etti: Yeni çatışma tırmanıyor...

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’ın askeri eylemler sonucunda meydana gelen zararların karşılanmasına yönelik taleplerine sert tepki gösterdi. Beyaz Saray lideri, İran’dan son 50 yıldaki çatışmalar, terör saldırıları ve protestolarda hayatını kaybedenler için ABD’ye ve mağdur ailelerine tazminat ödemesini istedi.

Jeopolitik gerilimlerin tırmandığı bir dönemde Washington ile Tahran arasındaki anlaşmazlıklar giderek karmaşıklaşıyor.

Trump’ın karşı talebi ve Truth Social paylaşımı

Donald Trump, «Truth Social» sosyal ağında yayımladığı açıklamada Tahran’ın savaş zararlarının karşılanmasına yönelik taleplerini kabul etmediğini ve bu konunun önceki görüşmelerde kesinlikle ele alınmadığını vurguladı.

Bununla birlikte ABD Başkanı, İran’a karşı şart koşarak şu konular için tazminat ödenmesini talep etti:

  • Mayınlar ve patlayıcı düzenekler: Yol kenarlarına yerleştirilen bombalar nedeniyle hayatını kaybeden ve ağır yaralanan askerler ile siviller için;

  • USS Cole ve savaş kayıpları: 2000 yılında «USS Cole» gemisinde hayatını kaybeden denizcilerin aileleri ve binlerce diğer asker için;

  • Protestocular ve çatışma kurbanları: İran’da son 50 yılda hayatını kaybeden protestocular ile son beş aydaki askeri çatışmalarda ölen 52 bin kişinin yakınları için.

«Temsilcilerime, İran’la gelecekte yapılacak tüm müzakerelere bu talebi kesinlikle dâhil etmeleri talimatını verdim», diye yazdı Trump.

İran’ın şartları: Hürmüz Boğazı ne zaman açılacak?

Öte yandan İran, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını, ABD’nin önemli talepleri yerine getirmesine bağlıyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhammed Bakı̇r Zülkadir’in açıklamasına göre Washington, Tahran’a yönelik politikasını değiştirmedikçe ve aşağıdaki 6 temel şartı yerine getirmedikçe boğaz açılmayacak:

  1. Zararın tamamen karşılanması: Son beş ayda meydana gelen askeri ve mali zararların ABD tarafından karşılanması;

  2. Tehditlere son verilmesi: İran’a yönelik her türlü askeri tehdidin ve dini mekânlara yönelik hakaretlerin sona erdirilmesi;

  3. Müttefiklere yönelik saldırıların sona erdirilmesi: Lübnan, Filistin, Yemen ve Irak’ta İran ile müttefiklerine karşı askeri faaliyetlerin tamamen durdurulması;

  4. Ablukanın kaldırılması: Deniz ablukasının kaldırılması;

  5. Birliklerin geri çekilmesi: ABD’nin deniz ve hava kuvvetlerinin bölgeden çekilmesi;

  6. Yaptırımlar ve varlıklar: İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması.

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Donald TrumpİranABDTruth SocialHürmüz Boğazı
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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