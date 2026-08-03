Ölümünden bir gün önce bile öğrencilerine not veren öğretmen

·538·Dünya
Ölümünden bir gün önce bile öğrencilerine not veren öğretmen

ABD’nin Texas eyaletinde matematik öğretmeni olarak çalışan Manuyel Alexandro Navarro, durumu ağır olduğu için hastanede yatmasına rağmen öğrencilerinin ödevlerini kontrol etti.

Yoğun bakıma alınmadan önce öğrencilerinin çalışmalarını değerlendirmeyi tamamlamayı başardı. Yakınlarının söylediğine göre Navarro için öğrencilerinin öğrenmesi ve notlarını zamanında öğrenmesi çok önemliydi.

Ailesi onu mesleğine sadık, sorumluluk duygusunu sonuna kadar taşıyan biri olarak hatırlıyor. Ağır durumuna rağmen öğretmenlik görevini yerine getirmeyi önceliği yaptı.

Manuyel Alexandro Navarro ödevleri tamamen değerlendirdikten sonra ertesi gün 66 yaşında hayatını kaybetti. Bu davranışı birçok kişi tarafından gerçek öğretmenliğin, sevginin ve mesleğe bağlılığın örneği olarak görülüyor.

Manuyel Alexandro NavarroTeksas
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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