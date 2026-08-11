Inter, Djed Spence transferi için yeniden devrede

·47·Spor
Inter, Djed Spence transferi için yeniden devrede

Milan ekibi Inter, kanat bek arayışındaki transfer politikasını değiştirerek Tottenham oyuncusu Djed Spence'e yeniden odaklandı. Sky Sports'un aktardığı bilgilere göre Serie A'nın devleri, Moussa Diaby transferindeki ciddi zorlukların ardından planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyor. Goal.com haber veriyor.

Nerazzurri daha önce hücum futbolu sergileyen Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'yi kadrosuna katmayı öncelikli hedef olarak belirlemişti. Ancak Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımında forma giyen oyuncuyla ilgili görüşmeler, iki kulüp arasındaki mali anlaşmazlık nedeniyle çıkmaza girdi. Bunun sonucunda Inter başka seçenekler aramak zorunda kaldı.

Spence transferi ve Tottenham'ın talepleri

Djed Spence yaz başında da Inter'in ilgi alanındaydı, ancak kulüp o dönemde daha çok hücum hattına odaklanmıştı. Artık 23 yaşındaki İngiliz futbolcu, sağ kanat sorununu çözmek için en güçlü aday konumunda.

Buna rağmen Tottenham oyuncuyu ucuza bırakmaya niyetli değil. Londra ekibi, savunmacısı için bonuslar hariç 30 milyon sterlin talep ediyor. Oyuncunun sözleşmesinin bitmesine üç yıl kalması ve kulübün sözleşmeyi bir yıl daha uzatma opsiyonuna sahip olması, Tottenham'ın müzakerelerdeki konumunu daha da güçlendiriyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre taraflar anlaşmayı 30 milyon sterlin ve performansa bağlı 5 milyon sterlinlik ek bonuslar karşılığında tamamlayabilir.

İngiliz kulüpleri de ilgileniyor

Gazeteci Ben Jacobs'un haberine göre Djed Spence için yarış yalnızca Inter ile sınırlı değil. Oyuncunun temsilcileri, futbolcunun hizmetlerini İngiltere'nin diğer büyük kulüplerine de teklif ediyor.

Özellikle Liverpool ve Manchester United savunma hattını güçlendirme seçeneklerini değerlendirirken, sahanın hem sağ hem de sol kanadında oynayabilen futbolcunun çok yönlülüğü göz ardı edilmiyor.

Inter MilanDjed SpenceTottenhamTransferlerSerie A
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ronald Araújo Barcelona’dan Liverpool’a geçti ve Luis Suárez’in tavsiyesini paylaştıRonald Araújo Barcelona’dan Liverpool’a geçti ve Luis Suárez’in tavsiyesini paylaştıBugün, 02:40Barcelona, Rodri transferinde Real Madrid’i geride bırakabilirBarcelona, Rodri transferinde Real Madrid’i geride bırakabilirBugün, 02:34Micky van de Ven Tottenham ile Yeni Sözleşme İmzaladıMicky van de Ven Tottenham ile Yeni Sözleşme İmzaladıBugün, 02:18Endrick geleceğiyle ilgili kararını verdi: Brezilyalı futbolcu Real Madrid'de kalacakEndrick geleceğiyle ilgili kararını verdi: Brezilyalı futbolcu Real Madrid'de kalacakBugün, 01:32İngiltere Lig Kupası: Chelsea, Luton Town ile oynayacakİngiltere Lig Kupası: Chelsea, Luton Town ile oynayacakBugün, 00:58Viktor Gyökeres'in geleceği: Niko Kovač forveti desteklediViktor Gyökeres'in geleceği: Niko Kovač forveti desteklediBugün, 00:33
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)