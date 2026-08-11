Inter, Djed Spence transferi için yeniden devrede

Milan ekibi Inter, kanat bek arayışındaki transfer politikasını değiştirerek Tottenham oyuncusu Djed Spence'e yeniden odaklandı. Sky Sports'un aktardığı bilgilere göre Serie A'nın devleri, Moussa Diaby transferindeki ciddi zorlukların ardından planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyor. Goal.com haber veriyor.

Nerazzurri daha önce hücum futbolu sergileyen Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'yi kadrosuna katmayı öncelikli hedef olarak belirlemişti. Ancak Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımında forma giyen oyuncuyla ilgili görüşmeler, iki kulüp arasındaki mali anlaşmazlık nedeniyle çıkmaza girdi. Bunun sonucunda Inter başka seçenekler aramak zorunda kaldı.

Spence transferi ve Tottenham'ın talepleri

Djed Spence yaz başında da Inter'in ilgi alanındaydı, ancak kulüp o dönemde daha çok hücum hattına odaklanmıştı. Artık 23 yaşındaki İngiliz futbolcu, sağ kanat sorununu çözmek için en güçlü aday konumunda.

Buna rağmen Tottenham oyuncuyu ucuza bırakmaya niyetli değil. Londra ekibi, savunmacısı için bonuslar hariç 30 milyon sterlin talep ediyor. Oyuncunun sözleşmesinin bitmesine üç yıl kalması ve kulübün sözleşmeyi bir yıl daha uzatma opsiyonuna sahip olması, Tottenham'ın müzakerelerdeki konumunu daha da güçlendiriyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre taraflar anlaşmayı 30 milyon sterlin ve performansa bağlı 5 milyon sterlinlik ek bonuslar karşılığında tamamlayabilir.

İngiliz kulüpleri de ilgileniyor

Gazeteci Ben Jacobs'un haberine göre Djed Spence için yarış yalnızca Inter ile sınırlı değil. Oyuncunun temsilcileri, futbolcunun hizmetlerini İngiltere'nin diğer büyük kulüplerine de teklif ediyor.

Özellikle Liverpool ve Manchester United savunma hattını güçlendirme seçeneklerini değerlendirirken, sahanın hem sağ hem de sol kanadında oynayabilen futbolcunun çok yönlülüğü göz ardı edilmiyor.