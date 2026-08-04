%95'lik güzellik: Amerikalı oyuncu Emma Stone dünyanın en güzel kadını seçildi!

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%95'lik güzellik: Amerikalı oyuncu Emma Stone dünyanın en güzel kadını seçildi!

Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Emma Stone, yüz yapısı ve simetrisine dayanan bir araştırmada dünyanın en güzel kadını seçildi.

Londralı estetik ve plastik cerrah Julian De Silva, ünlü kadınların yüz özelliklerini bilgisayar yardımıyla analiz ederek 1,618 katsayısına sahip "Altın Oran" ölçütüyle karşılaştırdı. Sonuçlara göre Emma Stone'un yüz yapısı ideal oranlarla yüzde 94,72 oranında örtüştü.

Oyuncunun çene hattı yüzde 97, dudakları yüzde 95,6 ve kaşları yüzde 94,2 oranında sonuç verdi. İkinci sırayı yüzde 94,37 ile Zendaya, üçüncü sırayı ise yüzde 94,34 ile Freida Pinto aldı. Vanessa Kirby, yüzde 94,31 ile dördüncü oldu.

İlk 10'da Jenna Ortega, Olivia Rodrigo, Margot Robbie, Aishwarya Rai, Tang Wei ve Beyoncé de yer aldı. Bu sonuç halk oylamasına değil, matematiksel ölçümlere dayanıyor ve güzelliğin nihai ölçütü olarak kabul edilmiyor.

Emma StoneZendayaFreida PintoMargot RobbieBeyoncé
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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