Kuka, Neymar ile disiplin konusunda özel bir görüşme yapacağını doğruladı

·45·Spor
Kuka, Neymar ile disiplin konusunda özel bir görüşme yapacağını doğruladı

Brezilya'nın Santos kulübünün teknik direktörü Kuka, takım kaptanı Neymar ile yaşanan disiplin sorunları ve artan sarı kartlar hakkında özel ve kapalı bir görüşme yapacağını açıkladı. Tecrübeli forvetin cezası nedeniyle forma giyememesi, takımın bir sonraki mağlubiyetine yol açarak kulübü turnuvada zor bir durumda bıraktı. Goal.com haberine göre.

Goal.com'un haberine göre Vila Belmiro Stadı'nda oynanan karşılaşmada Santos, Atlético-PR'ye 2-0 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından efsanevi kulüp, lig tablosunun alt sıralarında, tehlike bölgesinde kaldı. Bu durum, takımın hücum hattının eski Barcelona ve Paris Saint-Germain yıldızının yaratıcılığına ve sahadaki varlığına ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha açıkça gösterdi.

Disiplin sorunları ve artan kartlar

34 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta hakemler tarafından 9 kez uyarıldı. Karşılaştırma yapmak gerekirse bu sayı, oyuncunun 2025 sezonu boyunca gördüğü toplam 8 sarı kartı da aştı. Maç sonrası basın toplantısında teknik direktör Kuka, lider oyuncusunun sık sık sahayı terk etmek zorunda kalmasından duyduğu rahatsızlığı gizlemedi.

“Evet, kartlar hakkında mutlaka konuşacağız. Onun bugün olduğu gibi önemli maçları kaçırmaması çok önemli” ifadelerini kullanan Kuka'nın sözlerine Goal.com yer verdi. Teknik direktör, forvetin sahada bulunmamasının takımın yakaladığı fırsatları gole çevirme kalitesini ciddi şekilde etkilediğini belirtti.

Sahadaki verimlilik ve saha dışındaki tartışmalar

Bu sezon yaşanan zorluklara rağmen Neymar sahada yüksek performans göstermeye devam ediyor: 2026 yılında 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Ancak düzenli olarak sarı kart görmesi ve oyundan ihraç edilmesi, kulübün sezon hedeflerine ulaşmasına gölge düşürüyor.

Disiplin sorunları yalnızca hakemlerin gösterdiği kartlarla sınırlı kalmıyor. Neymar, yakın zamanda Brezilya Kupası'nda Remo'ya karşı oynanan maçın ardından rakip kulübün yetkilileriyle yaşanan tartışmanın merkezinde yer aldı. Tünelde rakip çalışanlara bağırdığı ve provokatif hareketlerde bulunduğu görüntülere yansıdı.

Bu olay, Remo Kulübü Başkanı Antonio Carlos Beisera'nın sert eleştirilerine neden oldu. Beisera, açıklamasında genç nesil için örnek olması gereken yıldız futbolcunun davranışlarını ağır şekilde kınadı. Bu gelişmeler, Neymar'ın parlak kariyerinin son yıllarından birini yaşadığı dönemde özel hayatındaki davranışlarına yönelik ilgiyi daha da artırdı.

NeymarSantosKukaBrezilya ŞampiyonasıFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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