Mbappe ve Haaland Rekabeti: Neden Messi ve Ronaldo Seviyesine Çıkamıyor?

·40·Spor
Mbappe ve Haaland Rekabeti: Neden Messi ve Ronaldo Seviyesine Çıkamıyor?

Futbol dünyası yaklaşık yirmi yıl boyunca Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo arasındaki amansız rekabetten keyif aldı. Bu dönem sona ererken, uzmanlar ve taraftarlar Kylian Mbappe ve Erling Haaland ikilisini bir sonraki büyük rekabet olarak kabul etti. Ancak, 2026 Dünya Kupası'nın başlamasının arifesinde, bu iki yıldız arasındaki mücadelenin beklenen seviyeye ulaşmadığı görüldü. Goal.com haber veriyor.

Şu anda ABD sahalarında devam eden Dünya Kupası'nın grup aşaması, bu 'uyuyan' rekabeti uyandırabilecek bir dönüm noktası olarak görülüyor. Goal.com'un haberine göre, Mbappe ve Haaland A grubunda karşı karşıya geldiler ve şu anda 'Altın Ayakkabı' yarışı için ana adaylar arasında yer alıyorlar. Her iki forvet de ilk iki turda Irak ve Senegal kalelerine ikişer gol atarak hesaplarına dörder gol yazdırdılar.

Ligler ve Kulüpler Arasındaki Fark

Mbappe ve Haaland karşı karşıyası neden Messi ve Ronaldo seviyesine ulaşmadı? Bunun temel nedeni olarak farklı şampiyonalarda top koşturmaları gösteriliyor. Erling Haaland, İngiltere Premier League'de Manchester City'nin efsanesi olma yolunda ilerlerken, Kylian Mbappe, İspanya La Liga'da Real Madrid 'galacticos'unun yeni yıldızı olarak görev yapıyor. Bu nedenle sadece Şampiyonlar Ligi veya Avrupa 'Altın Ayakkabı' için dışarıdan rekabet etmek zorunda kalıyorlar.

Karşılaştırmak gerekirse, Messi ve Ronaldo rekabeti, İspanyol futbolunun tamamen bir düopolya altında olduğu dönemde, 'El Clasico'nun en ateşli döneminde şekillenmişti. Barcelona ve Real Madrid arasındaki husumet, Jose Mourinho ve Sergio Ramos gibi isimlerin eklediği 'tuz ve biber', bu rekabeti küresel ölçekte bir dramaya dönüştürmüştü. Günümüz yıldızlarında ise böyle doğrudan ve düzenli karşılaşma imkanı bulunmuyor.

Dünya Kupası'nda Yeni Bir Dönüm Noktası

Buna rağmen, 2026 Dünya Kupası bu durumu değiştirebilir. Boston şehrinde gerçekleşecek olan grup liderliğini belirleyen mücadele, bu iki forvete karşılıklı hesaplaşma imkanı tanıyacak. İşin ilginç yanı, her iki genç yıldız da şu anda turnuvanın gol krallığı yarışında büyük Lionel Messi'nin gerisinde kalıyor. Arjantin milli takım kaptanı ilk iki maçta beş gol atmayı başardı.

Manchester City kulübünün küresel prestiji de bu rekabet üzerinde etkili oluyor. Birçok tarafsız taraftar, kulübün Abu Dabi yatırımları sayesinde elde ettiği başarılara biraz soğuk bakıyor. Real Madrid ise tarihi büyüklüğü ile Mbappe'yi sürekli ilgi odağında tutuyor. Bu gibi faktörler, Haaland'ın bireysel sonuçları ne kadar yüksek olursa olsun, popülaritesine biraz gölge düşürüyor.

Sonuç olarak, Mbappe ve Haaland'ın kendi dönemlerinin en güçlü futbolcuları olduğuna şüphe yok. Ancak, rekabetlerinin efsanevi Messi-Ronaldo seviyesine çıkması için sadece istatistiksel veriler değil, aynı zamanda sahadaki doğrudan çarpışmalar ve duygularla yüklü tarihi karşıtlıklar eksik. Belki de mevcut Dünya Kupası, bu yeni dönemin gerçek başlangıcı olur.

FutbolKylian MbappeErling HaalandReal MadridManchester City
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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