Mark Zuckerberg'in yapay zekâ manifestosu neden eleştiriliyor

Meta yöneticisi Mark Zuckerberg, kişisel yapay zekâ teknolojilerine ve şirketin geliştirdiği kişisel süperzekânın olanaklarına adanmış 6,5 bin kelimelik bir manifesto yayımladı. Bu belge, toplumda yapay zekâya yönelik mevcut endişeleri ve birçok kişinin bu alana neden şüpheyle yaklaştığını açıkça ortaya koydu. Bu konuda TechCrunch.com haber veriyor.

ixbt.com'un haberine göre, bu fikirlerden daha önce Wall Street Journal sayfalarında ve Meta'nın mali raporlarında kısmen söz edilmiş olsa da bu açıklama, şimdiye kadarki en ayrıntılı biçime sahipti. Zuckerberg makalesinde gelecekte yaşanacak olumlu değişimleri tasvir etmeye çalışırken, teknolojinin yanlış yöne ilerleyebileceği noktaları da hatırlattı.

Sosyal medya mirası ve kaybedilen güven

Günümüzde teknoloji sektöründe sosyal medyanın etkisi hâlâ hassas bir konu olmayı sürdürüyor. ABD halkı arasında yapılan anketler, vatandaşların yüzde 64'ünün sosyal medyanın demokrasiye zarar verdiğini düşündüğünü ve daha sıkı düzenlemeyi desteklediğini gösterdi. Ayrıca kısa süre önce bir mahkeme, çocuklara zarar verdiği gerekçesiyle şirkete yüksek miktarda para cezası verdi.

Tam da sosyal medyanın yol açtığı bu olumsuz sonuçlar, günümüzde yapay zekânın toplum üzerindeki etkisine ilişkin endişelerin başlıca nedenlerinden biri hâline geldi. Kamuoyu, teknoloji yöneticilerinin yeni icatların sosyal çevre üzerinde olumlu bir etki yaratacağını garanti etmelerine inanmıyor. Zuckerberg'in manifestosu ise bu güvenin neden kaybedildiğini bir kez daha hatırlattı.

Genel fikirler ve gerçeklik

Makalenin büyük bölümü, özgür düşünce ve zekâ kavramlarına ilişkin soyut değerlendirmelerden oluşuyor. Zuckerberg, herkesin daha güçlü araçlara sahip olarak geleceğin şekillendirilmesine aktif biçimde katılacağını ve çıkar çatışmalarının nihayetinde olumlu sonuçlara yol açacağını savunuyor. Ancak eleştirmenler bunu felsefi bir çıkarım olarak değil, Meta'nın pazara sunduğu kişisel zekâ ürününü meşrulaştırma girişimi olarak değerlendiriyor.

Özellikle eğitim alanına ilişkin örnekler birçok kişinin itirazına neden oldu. Zuckerberg, gelecekte herkesin tüm alanlarda doktora derecesine sahip kişisel bir öğretmen ve mentorunun olacağını iddia ediyor. Ancak bu iddialı planlar, yapay zekâ araçlarının günümüzdeki gerçek durumu ve olanaklarından uzak olması nedeniyle eleştirmenlerin haklı itirazlarına yol açıyor.