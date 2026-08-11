Mark Zuckerberg'in yapay zekâ manifestosu neden eleştiriliyor

·50·Teknoloji
Mark Zuckerberg'in yapay zekâ manifestosu neden eleştiriliyor

Meta yöneticisi Mark Zuckerberg, kişisel yapay zekâ teknolojilerine ve şirketin geliştirdiği kişisel süperzekânın olanaklarına adanmış 6,5 bin kelimelik bir manifesto yayımladı. Bu belge, toplumda yapay zekâya yönelik mevcut endişeleri ve birçok kişinin bu alana neden şüpheyle yaklaştığını açıkça ortaya koydu. Bu konuda TechCrunch.com haber veriyor.

ixbt.com'un haberine göre, bu fikirlerden daha önce Wall Street Journal sayfalarında ve Meta'nın mali raporlarında kısmen söz edilmiş olsa da bu açıklama, şimdiye kadarki en ayrıntılı biçime sahipti. Zuckerberg makalesinde gelecekte yaşanacak olumlu değişimleri tasvir etmeye çalışırken, teknolojinin yanlış yöne ilerleyebileceği noktaları da hatırlattı.

Sosyal medya mirası ve kaybedilen güven

Günümüzde teknoloji sektöründe sosyal medyanın etkisi hâlâ hassas bir konu olmayı sürdürüyor. ABD halkı arasında yapılan anketler, vatandaşların yüzde 64'ünün sosyal medyanın demokrasiye zarar verdiğini düşündüğünü ve daha sıkı düzenlemeyi desteklediğini gösterdi. Ayrıca kısa süre önce bir mahkeme, çocuklara zarar verdiği gerekçesiyle şirkete yüksek miktarda para cezası verdi.

Tam da sosyal medyanın yol açtığı bu olumsuz sonuçlar, günümüzde yapay zekânın toplum üzerindeki etkisine ilişkin endişelerin başlıca nedenlerinden biri hâline geldi. Kamuoyu, teknoloji yöneticilerinin yeni icatların sosyal çevre üzerinde olumlu bir etki yaratacağını garanti etmelerine inanmıyor. Zuckerberg'in manifestosu ise bu güvenin neden kaybedildiğini bir kez daha hatırlattı.

Genel fikirler ve gerçeklik

Makalenin büyük bölümü, özgür düşünce ve zekâ kavramlarına ilişkin soyut değerlendirmelerden oluşuyor. Zuckerberg, herkesin daha güçlü araçlara sahip olarak geleceğin şekillendirilmesine aktif biçimde katılacağını ve çıkar çatışmalarının nihayetinde olumlu sonuçlara yol açacağını savunuyor. Ancak eleştirmenler bunu felsefi bir çıkarım olarak değil, Meta'nın pazara sunduğu kişisel zekâ ürününü meşrulaştırma girişimi olarak değerlendiriyor.

Özellikle eğitim alanına ilişkin örnekler birçok kişinin itirazına neden oldu. Zuckerberg, gelecekte herkesin tüm alanlarda doktora derecesine sahip kişisel bir öğretmen ve mentorunun olacağını iddia ediyor. Ancak bu iddialı planlar, yapay zekâ araçlarının günümüzdeki gerçek durumu ve olanaklarından uzak olması nedeniyle eleştirmenlerin haklı itirazlarına yol açıyor.

MetaMark ZuckerbergYapay ZekâTeknolojiToplum
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yapay zekâ saldırıları arttığı için OpenAI yeni siber modeli tanıttıYapay zekâ saldırıları arttığı için OpenAI yeni siber modeli tanıttıBugün, 04:55Jeff Bezos Liverpool futbol kulübünden hisse satın alabilirJeff Bezos Liverpool futbol kulübünden hisse satın alabilirBugün, 04:21Atommash, nükleer santral ekipmanlarının kalitesini kontrol etmek için robotu devreye aldıAtommash, nükleer santral ekipmanlarının kalitesini kontrol etmek için robotu devreye aldıBugün, 03:58Rippling ile Runlayer Girişimi Arasında Patent Anlaşmazlığı BaşladıRippling ile Runlayer Girişimi Arasında Patent Anlaşmazlığı BaşladıBugün, 03:29Alphabet, yapay zekâ harcamalarını karşılamak için $25 milyara kadar borçlanıyorAlphabet, yapay zekâ harcamalarını karşılamak için $25 milyara kadar borçlanıyorBugün, 03:23Avustralya’da yapay zekâ ajanı spor salonu sistemine sızdıAvustralya’da yapay zekâ ajanı spor salonu sistemine sızdıBugün, 02:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı