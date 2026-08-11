Çin'in Yapay Zekâ Pazarında AMD ve NVIDIA'nın Payı Keskin Biçimde Azaldı

·54·Teknoloji
Çin'in Yapay Zekâ Pazarında AMD ve NVIDIA'nın Payı Keskin Biçimde Azaldı

TrendForce analiz merkezinin verilerine göre, yıl sonuna kadar ABD'nin önde gelen teknoloji devleri NVIDIA ve AMD'nin Çin yapay zekâ çipleri pazarındaki payının yalnızca %10'a gerilemesi bekleniyor. Bu değişim, yerli üreticilerin konumunu güçlendirmesi ve uygulanan sıkı ihracat kısıtlamalarıyla doğrudan bağlantılı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Son yıllarda Washington yönetiminin Çin'e yönelik uyguladığı çok sayıda yasak ve kısıtlama, yabancı yarı iletkenlerin tedarik edilmesini önemli ölçüde zorlaştırdı. Bunun sonucunda Çin'in yapay zekâ çipleri pazarı kendine özgü kapalı bir sisteme dönüşürken, temel odak noktası yerli imkânların seferber edilmesi oldu.

Yerli şirketlerin büyüme hızı

Pazar koşullarındaki sert değişime rağmen Çin'in yapay zekâ çipleri pazarı hızla büyüyor ve yıllık bazda %83'lük bir artış kaydetmesi bekleniyor. Ancak bu büyük büyüme, yabancı teknolojiler sayesinde değil, tamamen yerli alternatif çözümlerle sağlanıyor.

Bu alanda Huawei belirgin bir pazar lideri olarak öne çıkarken, Cambricon da güçlü oyunculardan biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca Alibaba, Baidu ve Tencent gibi teknoloji devleri de kendi özel yapay zekâ çiplerini aktif biçimde geliştirerek pazara sunuyor.

NVIDIA'nın alternatif hamleleri

NVIDIA, pazardaki konumunu kısmen de olsa korumak amacıyla yeni ve özgün yöntemlerle Çin pazarına girmeye çalışıyor. IXBT.com'un haberine göre şirket, bu bölgede yeni RTX Pro 5000 Blackwell profesyonel ekran kartını satmayı planlıyor.

Bu grafik kartı, 48 veya 72 GB GDDR7 belleğe sahip olacak. Tam teşekküllü bir yapay zekâ hızlandırıcısı olmasa da ABD yaptırımlarının gerekliliklerine tamamen uyması ve özel amaçlı AI çiplerine kıyasla çok daha ucuz olmasıyla öne çıkıyor.

NVIDIAAMDÇinYapay ZekâTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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