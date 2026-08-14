16-0’lık serisiyle parlayan Pritchard Colon, 221 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti

·14·Spor
16-0’lık serisiyle parlayan Pritchard Colon, 221 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti

Dünya boksu, ağır ve yürekleri sarsan bir kayıpla karşı karşıya kaldı. 22 yaşında ringde aldığı korkunç beyin travması nedeniyle kariyeri trajik biçimde sona eren Porto Rikolu yetenekli boksör Pritchard Colon 33 yaşında bu dünyaya veda etti.

Sporcunun uzun yıllar boyunca gösterdiği mücadeleye tanıklık eden ve onu bir an olsun yalnız bırakmayan babası Richard Colon sosyal medya hesabından duyurdu.

«Artık daha iyi bir dünyada»: Babanın yürek yakan sözleri

Pritchard’ın babası, oğlunun son arzusu ve taraftarların eşsiz desteği hakkında şu ifadeleri kullandı:

*«Ne yazık ki oğlum Pritchard bu dünyadan ayrıldı. Artık acı ve ıstırabın olmadığı daha iyi bir dünyada. Onun en büyük isteğini ve hayalini gerçekleştirmek için elimden gelen her şeyi yaptım — Porto Riko’ya tatile gitmeyi çok istiyordu, ancak bunu başaramadık.

Bunca yıl boyunca gösterdiğiniz samimi sevgi ve aralıksız dualarınız için hepinize teşekkür ederim. Lütfen ailemiz için dua etmeye devam edin»*, — dedi Colon’ın babası.

16-0’lık rekor ve hayatı altüst eden ihlal

Pritchard Colon, bir dönem dünya boksunun en parlak ve geleceği en umut verici yıldızlarından biri olarak kabul ediliyordu. Profesyonel ringde 16 maça çıkıp hepsini kazandı; bu galibiyetlerin 13’ü nakavtla geldi ve yenilgi nedir bilmiyordu.

Ancak Ekim 2015’te Amerikalı Terrel Williams’a karşı yaptığı maç her şeyi değiştirdi. Rakibi karşılaşma boyunca boks kurallarını birkaç kez ağır biçimde ihlal ederek Colon’ın ensesine, yani başının arka kısmına yasak darbeler indirdi. Dokuzuncu raundun sonunda ise boksörün köşesinde yaşanan bir yanlış anlaşılma nedeniyle eldivenleri çıkarıldı ve Pritchard teknik diskalifiye sonucunda mağlup ilan edildi.

16-0’lık serisiyle parlayan Pritchard Colon, 221 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti

221 günlük koma ve tekerlekli sandalyedeki mücadele

Maçın ardından soyunma odasına giren Colon, aniden şiddetli baş dönmesi ve mide bulantısı hissetti ve bilincini kaybetti. Hastaneye acilen kaldırılan sporcuya beyin kanaması ve subdural hematom teşhisi konuldu.

Acil beyin ameliyatının ardından Colon 221 gün boyunca komada kaldı Hayatı için verdiği zorlu mücadelenin ardından bilincine kavuşsa da bağımsız hareket etme ve konuşma yetisini kaybetti. Hayatının kalan 11 yılını özel bakım altında ve tekerlekli sandalyede geçirmek zorunda kaldı.

16-0’lık serisiyle parlayan Pritchard Colon, 221 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti

Onun trajedisi, dünya genelinde boksta başın arka kısmına indirilen darbelere yönelik cezaların ağırlaştırılmasına («Pritchard Colon kuralı») önayak oldu. Pritchard’ın hikâyesi, cesaretin ve aile bağlılığının simgesi olarak spor tarihindeki yerini koruyacak.

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Prichard ColonRichard ColonTerrell WilliamsPorto Riko
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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