Apple, App Store dışındaki satın alımlar için yüzde 15 komisyon önerdi

ABD Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi’ne sunulan yeni mahkeme belgelerine göre Apple, iOS cihazlarındaki uygulamalarda harici bağlantılar üzerinden gerçekleştirilen satın alımlardan alınması planlanan komisyon miktarını açıkladı. Bu adım, teknoloji devinin rekabete aykırı politikalarıyla ilgili yıllardır devam eden davaların bir sonraki önemli aşaması oldu. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com ve diğer uluslararası kaynakların aktardığı bilgilere göre Apple, standart uygulamalar için yüzde 15 komisyon oranı getirmeyi önerdi. Bununla birlikte, şirketin özel programlarına katılan geliştiriciler için ek indirimler sunulması planlanıyor. Yeni yapıya göre küçük işletme geliştiricileri ödemeler için yalnızca yüzde 5 komisyon ödeyecek.

Özel programlar ve indirimler

Ayrıca Video Partner Program, News Partner Program ve Mini Apps Partner Program gibi özel programların katılımcıları için komisyon oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Belgede, aboneliklerin otomatik yenilenmesine ilişkin ödemelerde oranın da yüzde 10’a kadar düşürüleceği belirtildi. Bu ayrıcalıkların küçük ve orta ölçekli geliştiriciler için belirli kolaylıklar sağlaması bekleniyor.

Bilgi notu olarak, iPhone üreticisi Apple, App Store komisyonları konusunda Epic Games ile uzun yıllardır mahkemelik. Apple, mahkemenin söz konusu komisyon yapısıyla ilgili yanıt verme talebini birkaç kez ertelemeye çalışmıştı. Şirket özellikle, Epic Games davasındaki başka bir konu hakkında Yüksek Mahkeme karar verene kadar alt mahkeme süreçlerinin durdurulmasını talep etmişti.

Mahkeme kararı ve şirketin tutumu

ABD Yüksek Mahkemesi’nin perşembe günü App’in alt mahkemedeki işlemlerin durdurulmasına yönelik talebini reddettiği belirtildi. Bu durum, teknoloji devini planladığı komisyon yapısını kamuoyuna açıklamaya zorladı. Şirket daha önce harici bağlantılar üzerinden gerçekleştirilen satın alımlar için yüzde 27 komisyon uyguladığı ve bağlantıların sunulmasını kısıtlayan kurallar getirdiği için mahkeme kararını ihlal etmekle suçlanmıştı.

Apple, tutumunu açıklarken kullanıcıların uygulama içinde gerçekleştirdiği satın alımlardan ücret almanın App Store’u ve yazılımı sürdürmek için gerekli araçlara, teknolojilere ve hizmetlere yapılan yatırımların karşılanmasını sağladığını vurguladı. Şirket, harici bağlantı ücretlerini Google Play politikasıyla karşılaştırdı.

Kaynağa göre Google Play de standart uygulamalar için yüzde 20, özel programlardaki uygulamalar için yüzde 15 ve abonelik yenilemeleri için yüzde 10 komisyon alıyor. Apple, Epic Games’in de daha önce bu oranlara onay verdiğini hatırlattı. Bu teklifin onaylanması, gelecekte mobil uygulama pazarındaki mali ilişkileri önemli ölçüde etkileyebilir.