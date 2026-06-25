Mourinho, Real Madrid yönetiminden iki transfer daha istedi

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, takım kadrosunu daha da güçlendirmek amacıyla kulüp yönetimine yeni transfer talebinde bulundu. İspanya'nın Marca gazetesi konuyu bildirdi.

Kaynaklara göre, yaz transfer döneminde birkaç önemli anlaşma yapılmış olmasına rağmen, Portekizli teknik adam takım kadrosunun henüz tam olarak şekillenmediğini düşünüyor.

Mourinho, transfer penceresi kapanana kadar takıma iki futbolcunun daha kazandırılmasını istedi. Teknik direktörün bir stoper ve bir merkez orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Portekizli uzman, yeni sezon öncesinde her mevkide güçlü bir rekabet olmasını istiyor. Bu nedenle, savunma merkezini ve orta sahayı daha da güçlendirmeyi öncelikli görev olarak belirledi.

Hatırlatmak gerekirse, Real Madrid bu yaz transfer döneminde bugüne kadar üç yeni futbolcuyu kadrosuna kattı.

Madrid kulübü; Chelsea'den savunmacı Marc Cucurella'yı, Liverpool'dan Ibrahima Konate'yi ve Manchester City'den orta saha oyuncusu Bernardo Silva'yı transfer etti.

Şimdi temel soru, kulüp yönetiminin Mourinho'nun talebini karşılayıp transfer penceresi kapanana kadar iki anlaşma daha yapıp yapmayacağı.