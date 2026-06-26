Mourinho Real Madrid'e dönüşünün temel sebebini açıkladı

·92·Spor
Mourinho Real Madrid'e dönüşünün temel sebebini açıkladı

Real Madrid'in başına teknik direktör olarak geri dönen Jose Mourinho, bu kararı almasının temel sebebini açıkladı.

Portekizli teknik adam, kendisini Madrid'e döndüren ana faktörün kulübe olan sevgisi ve güçlü duyguları olduğunu belirtti.

Mourinho, "Real Madrid'e olan sevgimi inkar edemem. Tam olarak bu duygu nedeniyle buraya döndüm" dedi.

Teknik direktör, artık kulüpteki durumu acele etmeden incelemenin, tüm meseleleri açıkça tartışmanın ve takımın gelişimi için doğru kararlar almanın gerekliliğini vurguladı.

Vanity Fair dergisinin aktardığına göre Mourinho, "Şimdi sakinleşme, durumu derinlemesine analiz etme zamanı. İletişim kurmalı, sorular sormalı ve cevaplar bulmalıyız. En önemlisi açık ve dürüst bir diyalog yürütmek" ifadelerini kullandı.

63 yaşındaki teknik adam, bu yaz kariyerinde ikinci kez Real Madrid'in teknik direktörlüğüne getirildi.

Mourinho daha önce 2010-2013 yılları arasında da Madrid ekibini çalıştırmıştı. O dönemde Real Madrid, İspanya Ligi şampiyonluğunun yanı sıra Kral Kupası ve Süper Kupa'yı da kazanmıştı.

Portekizli çalıştırıcının Madrid'deki ilk dönemi; sert rekabet, yüksek beklentiler ve önemli kupalarla hatırlanıyor. Şimdi kulüpte yeni bir sayfa açarak takımı yeniden büyük hedeflere taşımaya çalışacak.

Mourinho daha önce Real Madrid'de bir teknik direktörün karşılaşabileceği zorluklar ve çözülmesi gereken meseleler hakkında da görüşlerini paylaşmıştı.

Jose MourinhoReal MadridVanity Fair
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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