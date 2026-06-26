Eldor Shomurodov Fenerbahçe'ye transfer olabilir mi?

·108·Spor
Eldor Shomurodov Fenerbahçe'ye transfer olabilir mi?

Özbekistan milli takımının forveti Eldor Shomurodov, kariyerine Türkiye'nin ünlü kulübü Fenerbahçe'de devam edebilir. Bu bilgiyi Ajansspor rapor etti.

Kaynağa göre, İstanbul kulübü 30 yaşındaki futbolcuyla ciddi şekilde ilgileniyor. Fenerbahçe, Shomurodov'un transferi için ilk adımları atmış durumda.

Öte yandan, futbolcunun mevcut kulübü Istanbul Başakşehir de forvet için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır. Kulübün Eldor'un transferi için en az 15 milyon euro talep etmesi bekleniyor.

Başakşehir'in, Shomurodov'un transfer haklarını bu yılın Şubat ayında Roma'dan tamamen satın aldığı belirtilmelidir. Bu anlaşma İstanbul kulübüne 5,8 milyon euroya mal oldu.

Özbek forvet, geçen sezon Türkiye Süper Ligi'nde oldukça yüksek bir performans sergiledi. 34 maçta attığı 22 golle şampiyonanın en golcü oyuncularından biri oldu.

Shomurodov ayrıca takım arkadaşlarına 5 gol pası verdi. Bu verimliliğinin Türkiye'nin önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmesi oldukça doğal.

Şimdi temel mesele, Fenerbahçe'nin Başakşehir'in talep ettiği ücreti ödemeye hazır olup olmadığı. Taraflar anlaşmaya varırsa, Eldor Shomurodov yeni sezona Türkiye'nin en popüler kulüplerinden birinin kadrosunda başlayabilir.

Eldor ShomurodovFenerbahceRomaIstanbul Bashakshehir
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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