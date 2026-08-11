Sergey Brin milyarderler vergisine karşı mücadeleye 100 milyon dolar harcadı

Google'ın kurucularından Sergey Brin, California'da önerilen milyarderler vergisine karşı mücadele eden Build a Better California kuruluşuna 20 milyon dolar daha bağışladı. TechCrunch.com, yeni mali raporlara dayanarak dünyanın dördüncü en zengin kişisi Brin'in, yaklaşık 13,3 milyar dolarlık vergi ödemesinden kaçınmak için toplamda 100 milyon dolardan fazla harcadığını bildiriyor. Bu konuda TechCrunch.com bildiriyor .

California'da Prop 40 olarak bilinen girişim, eyalette ikamet eden yaklaşık 200 milyarderin net servetine tek seferlik %5 vergi getirilmesini öngörüyor. Bu vergiden elde edilecek gelirin büyük ölçüde California'nın sağlık programlarını finanse etmek için kullanılması planlanıyor. Özellikle gelecek yıl beklenen bütçe kesintileri nedeniyle eyaletin Medicaid programı, federal finansmandan 30 milyar dolara kadar mahrum kalabilir.

Eyaletten ayrılan teknoloji milyarderleri

Ancak Sergey Brin, böyle bir vergiden kaçınmaya çalışan tek teknoloji milyarderi değil. Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg'in bu yıl Miami yakınlarında 170 milyon dolarlık bir malikâne satın almasının tesadüf olmadığı söyleniyor. Ayrıca Uber'in eski CEO'su Travis Kalanick, risk sermayesi yatırımcısı Peter Thiel ve Brin'in çalışma arkadaşı, Google kurucularından Larry Page de eyaletten ayrıldı.

Prop 40 girişimi, eyalet valisi Gavin Newsom tarafından da sert biçimde eleştirildi. Newsom, milyarderlerin ve şirketlerinin California'dan ayrılmasının ekonomik sonuçlarından endişe duyduğunu belirterek bunun yerine “ulusal milyarderler vergisi” getirilmesi çağrısında bulundu. Vali açıklamasında, sıradan bir ofis çalışanının zengin mirasçılardan daha yüksek bir vergi oranı ödediğini vurguladı.

Gelecekteki oylama süreci ve diğer görüşler

California sakinlerinin bu yılın kasım ayında Prop 40 konusunda oy kullanması bekleniyor. Brin'in finanse ettiği kuruluş, yeni vergilerin uygulanmasını sınırlayarak bu girişimin önünü kesebilecek alternatif oylama tedbirlerini destekliyor.

Öte yandan NVIDIA'nın kurucusu Jensen Huang, bu tür vergileri ödemeye hazır olduğunu belirtti. Bloomberg'e verdiği röportajda, yaklaşık 8 milyar dolar vergi ödemesi beklenen Huang, bunu bir kez bile düşünmediğini söyledi.

“Silicon Valley'de yaşamayı seçtik ve hangi vergiyi uygulamak istiyorlarsa buyursunlar, buna karşı değilim” diyen NVIDIA yöneticisi böyle konuştu.