Sergey Brin milyarderler vergisine karşı mücadeleye 100 milyon dolar harcadı

·34·Teknoloji
Sergey Brin milyarderler vergisine karşı mücadeleye 100 milyon dolar harcadı

Google'ın kurucularından Sergey Brin, California'da önerilen milyarderler vergisine karşı mücadele eden Build a Better California kuruluşuna 20 milyon dolar daha bağışladı. TechCrunch.com, yeni mali raporlara dayanarak dünyanın dördüncü en zengin kişisi Brin'in, yaklaşık 13,3 milyar dolarlık vergi ödemesinden kaçınmak için toplamda 100 milyon dolardan fazla harcadığını bildiriyor. Bu konuda TechCrunch.com bildiriyor .

California'da Prop 40 olarak bilinen girişim, eyalette ikamet eden yaklaşık 200 milyarderin net servetine tek seferlik %5 vergi getirilmesini öngörüyor. Bu vergiden elde edilecek gelirin büyük ölçüde California'nın sağlık programlarını finanse etmek için kullanılması planlanıyor. Özellikle gelecek yıl beklenen bütçe kesintileri nedeniyle eyaletin Medicaid programı, federal finansmandan 30 milyar dolara kadar mahrum kalabilir.

Eyaletten ayrılan teknoloji milyarderleri

Ancak Sergey Brin, böyle bir vergiden kaçınmaya çalışan tek teknoloji milyarderi değil. Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg'in bu yıl Miami yakınlarında 170 milyon dolarlık bir malikâne satın almasının tesadüf olmadığı söyleniyor. Ayrıca Uber'in eski CEO'su Travis Kalanick, risk sermayesi yatırımcısı Peter Thiel ve Brin'in çalışma arkadaşı, Google kurucularından Larry Page de eyaletten ayrıldı.

Prop 40 girişimi, eyalet valisi Gavin Newsom tarafından da sert biçimde eleştirildi. Newsom, milyarderlerin ve şirketlerinin California'dan ayrılmasının ekonomik sonuçlarından endişe duyduğunu belirterek bunun yerine “ulusal milyarderler vergisi” getirilmesi çağrısında bulundu. Vali açıklamasında, sıradan bir ofis çalışanının zengin mirasçılardan daha yüksek bir vergi oranı ödediğini vurguladı.

Gelecekteki oylama süreci ve diğer görüşler

California sakinlerinin bu yılın kasım ayında Prop 40 konusunda oy kullanması bekleniyor. Brin'in finanse ettiği kuruluş, yeni vergilerin uygulanmasını sınırlayarak bu girişimin önünü kesebilecek alternatif oylama tedbirlerini destekliyor.

Öte yandan NVIDIA'nın kurucusu Jensen Huang, bu tür vergileri ödemeye hazır olduğunu belirtti. Bloomberg'e verdiği röportajda, yaklaşık 8 milyar dolar vergi ödemesi beklenen Huang, bunu bir kez bile düşünmediğini söyledi.

“Silicon Valley'de yaşamayı seçtik ve hangi vergiyi uygulamak istiyorlarsa buyursunlar, buna karşı değilim” diyen NVIDIA yöneticisi böyle konuştu.

GoogleSergey BrinTeknolojiVergiABD
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Jeff Bezos Liverpool futbol kulübünden hisse satın alabilirJeff Bezos Liverpool futbol kulübünden hisse satın alabilirBugün, 04:21Atommash, nükleer santral ekipmanlarının kalitesini kontrol etmek için robotu devreye aldıAtommash, nükleer santral ekipmanlarının kalitesini kontrol etmek için robotu devreye aldıBugün, 03:58Rippling ile Runlayer Girişimi Arasında Patent Anlaşmazlığı BaşladıRippling ile Runlayer Girişimi Arasında Patent Anlaşmazlığı BaşladıBugün, 03:29Alphabet, yapay zekâ harcamalarını karşılamak için $25 milyara kadar borçlanıyorAlphabet, yapay zekâ harcamalarını karşılamak için $25 milyara kadar borçlanıyorBugün, 03:23Avustralya’da yapay zekâ ajanı spor salonu sistemine sızdıAvustralya’da yapay zekâ ajanı spor salonu sistemine sızdıBugün, 02:55Amazon veri merkezi ABD'nin en büyük iklim kirleticisi olabilirAmazon veri merkezi ABD'nin en büyük iklim kirleticisi olabilirBugün, 02:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı