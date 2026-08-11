Micky van de Ven Tottenham ile Yeni Sözleşme İmzaladı

·42·Spor
Micky van de Ven Tottenham ile Yeni Sözleşme İmzaladı

Londra ekibi Tottenham, takımın kilit savunmacılarından Micky van de Ven ile uzun vadeli sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Goal.com'un haberine göre Hollandalı futbolcu, kulüpteki etkileyici performansları sayesinde yönetim ve teknik heyetin büyük takdirini kazandı ve geleceğini Kuzey Londra ekibine bağladı. Goal.com haber veriyor.

Ağustos 2023'te Almanya'nın Wolfsburg kulübünden transfer edilmesinden bu yana stoper, İngiltere Premier League'in en yetenekli oyuncularından biri hâline geldi. Kısa sürede takımın savunma hattının temel taşına dönüşen oyuncu, Avrupa'nın en güçlü stoperlerinden biri olarak kabul edildi.

Kulüpte Yükseliş ve Yeni Hedefler

Yeni sözleşmeye imza attıktan sonra Micky van de Ven, Tottenham'la ilgili olumlu izlenimlerini ve gelecek planlarını paylaştı. Oyuncu, kulübe geldiği ilk günden itibaren takımı ve taraftarları sevdiğini, burada kendisini her açıdan geliştirdiğini söyledi.

Savunmacı, kulübün hedeflerinin net olduğunu ve bu doğrultuda takımla birlikte ilerlemek istediğini vurguladı. Tottenham'da oluşturulan atmosfer ve gelecekte elde edilecek sonuçlar konusunda büyük heyecan duyduğunu gizlemedi.

Roberto De Zerbi'nin Güveni ve Kaptanlık

Takımın teknik direktörü Roberto De Zerbi, savunmacının oyun sistemindeki rolünün eşsiz olduğunu birçok kez vurguladı. Geçen sezonun son kritik maçlarında, takımın küme düşme tehlikesine karşı mücadele ettiği zorlu dönemde İtalyan teknik adam, kaptanlık pazubandını Van de Ven'e emanet etmişti.

De Zerbi'ye göre Micky gibi üst düzey futbolcuları takımda tutmak, Tottenham'ın İngiltere ve Avrupa'da en büyük kupalar için mücadele etmesi yolundaki en önemli adımlardan biri. Teknik direktör, futbolcunun mentalitesinin ve hedeflerinin kulübün vizyonuyla tamamen örtüştüğünü belirtti.

Sahadaki Kahramanlıklar ve İstatistikler

Londra ekibinde istikrarlı bir performans sergileyen Van de Ven, kulüpteki 100. maçına ulaşmak üzere. Geçen sezon tüm turnuvalar dikkate alındığında 45 karşılaşmada, Premier League'de ise 34 maçta forma giyen oyuncu, toplamda 96 maça çıktı.

Taraftarların hafızasına kazınan en unutulmaz anlarından biri, 2025'te Bilbao'da oynanan Avrupa Ligi finalinde yaşandı. O maçta Manchester United forveti Rasmus Højlund'un şutunu akrobatik bir hareketle engelleyen Van de Ven, takımının 1-0'lık galibiyetini korudu. Bu an, kulübün yakın tarihindeki en akılda kalıcı görüntülerden biri hâline geldi.

TottenhamMicky Van De VenPremier LeagueTransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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