Barcelona, Rodri transferinde Real Madrid’i geride bırakabilir

İspanya'nın Barcelona kulübü, Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri'yi kadrosuna katma yarışında başlıca rakibi Real Madrid'i geride bırakırsa, bu durum El Clasico tarihindeki güç dengesinde köklü bir değişim yaratabilir. İngiliz The Athletic gazetesinin haberine göre, Katalanların böylesine büyük bir transferde galip gelmesi yakın zamana kadar düşünülemezdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Son yaz transfer dönemlerinde Barcelona, mali zorluklar nedeniyle oyuncularını tescil ettirmekte sorun yaşadı. Bu sırada ezeli rakipleri Real Madrid, dünyanın en parlak yıldızlarını hiç zorlanmadan kadrosuna katıyordu.

Transfer piyasasındaki güç dengesi

Özellikle 2023'te Jude Bellingham'ın ve 2024'te Kylian Mbappé'nin transfer edilmesi, Avrupa'nın en iyi oyuncuları için Santiago Bernabéu Stadı'nın neredeyse kaçınılmaz bir adres haline geldiğini gösterdi. Lionel Messi'nin 2021'de Paris Saint-Germain'e ayrılmasının ardından bile Barcelona bazı tanınmış futbolcuları kadrosuna katmayı başardı.

Bunlar arasında Robert Lewandowski Ağustos 2022'de takıma katılırken, Dani Olmo 2024'te kadroya dahil oldu. Ayrıca Newcastle United'dan Anthony Gordon 80 milyon avro karşılığında transfer edildi.

Mali toparlanma ve gelecek planları

Katalan kulübü yönetiminin açıklamasına göre Camp Nou'ya dönüşün ardından gelirlerde yaşanan artış, takımın mali durumunu önemli ölçüde güçlendirdi. Bu da transfer piyasasında daha aktif hareket etmelerine olanak sağlıyor.

Kaynağa göre Manchester City, Rodri'nin değerini yaklaşık 80 milyon avro olarak belirliyor. Barcelona yönetimi, bu İspanyol yıldız için yürütülen çalışmaların Atlético Madrid forveti Julián Álvarez'in transferi için gösterilen çabaları etkilemeyeceğini kesin bir dille vurguluyor.