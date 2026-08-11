Amazon veri merkezi ABD'nin en büyük iklim kirleticisi olabilir

Amazon, şirketin Teksas eyaletindeki Pecos County'de inşa etmeyi planladığı büyük veri merkezi için özel bir gaz santraline yatırım yapmayı planlıyor. The New York Times tarafından yayımlanan bilgilere göre bu santral, yılda 33 milyon tona kadar karbondioksit (CO2) salımı için izin aldı. Tesis belirlenen kapasitede tam güçle çalışmaya başlarsa, ABD'deki tüm elektrik santralleri arasında tek başına en büyük iklim kirleticisi olma riski taşıyor. Haberi Ixbt.com bildiriyor veriyor.

Anlaşıldığı üzere şirket, AI altyapısını ve veri merkezlerini kesintisiz enerjiyle beslemek için tasarlanan bu santral aracılığıyla kendi ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Amazon temsilcileri, bu yerel üretim tesisinin bölgedeki sıradan tüketiciler ve aileler için elektrik fiyatlarının yükselmesini önlemeye yardımcı olacağını belirtiyor. Şirket, enerji tedarikini bağımsız şekilde çözerek Teksas halkının üzerindeki ek ekonomik yükü önlemek istiyor.

Ancak bu proje, teknoloji devinin üstlendiği çevresel sorumluluklarla AI teknolojilerinin benzeri görülmemiş enerji talebi arasındaki ciddi çelişkileri daha da derinleştirdi. Son yıllarda ABD'de veri merkezleri ve tükettikleri devasa enerji nedeniyle ortaya çıkan şebeke sorunları ile maliyetler, siyasi çevrelerde hararetli tartışmalara yol açıyor. Bunun sonucunda büyük IT şirketleri üzerindeki çevresel baskı giderek artıyor.

İklim taahhütleri ve AI gereksinimleri

Amazon, 2040 yılına kadar faaliyetlerinden kaynaklanan toplam karbon emisyonlarını dörtte bire indirme konusunda resmî taahhütte bulunmuştu. Buna rağmen şirketin geçen yılki toplam karbon emisyonlarının %16 arttığı ortaya çıktı. Bu durum, modern AI sistemlerini geliştirmek ve işletmek için gereken hesaplama gücünün çevresel hedeflere ciddi zarar verdiğini gösteriyor.

Günümüzde Amazon ve diğer büyük teknoloji şirketleri, ihtiyaç duydukları elektriği güvence altına almak amacıyla gaz santralleri inşa etme ve bunları destekleme yoluna gidiyor. Şirket temsilcileri, enerji ve iklim koşullarının ilk taahhütlerin verildiği döneme kıyasla büyük ölçüde değiştiğini kabul ediyor. Onlara göre dünya artık farklı bir görünüme sahip olsa da şirketin temel iklim hedeflerine bağlılığı değişmeden sürüyor.

Bu proje, teknoloji devlerinin hesaplama altyapılarını genişletirken ne kadar karmaşık ödünler vermek zorunda kaldığını açıkça gösteriyor. Veri merkezlerini ihtiyaç duydukları enerjiyle beslemek için doğrudan sahada enerji üretmek gerekiyor. Bu durumda ise ABD'deki diğer tüm santrallerden daha yüksek emisyon kapasitesine sahip bir gaz santralinin inşa edilmesi, dünyanın dikkatini çekiyor.