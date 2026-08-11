Ronald Araújo Barcelona’dan Liverpool’a geçti ve Luis Suárez’in tavsiyesini paylaştı

·30·Spor
Ronald Araújo Barcelona’dan Liverpool’a geçti ve Luis Suárez’in tavsiyesini paylaştı

Barcelona’dan Liverpool’a kiralık olarak katılan savunma oyuncusu Ronald Araújo, İngiltere Premier League’inde kariyerine başlarken vatandaşı ve efsanevi forvet Luis Suárez’den değerli tavsiyeler aldığını açıkladı. Bu transfer, kış döneminde Anfield ekibinde ortaya çıkan ciddi savunma sorunları nedeniyle hızla gerçekleşti ve Uruguaylı futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Goal.com haber veriyor.

Goal.com’un haberine göre 27 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek. Sözleşmede yaklaşık 47,14 milyon sterlinlik satın alma opsiyonu da bulunuyor. Yeni takımında 33 numaralı formayı giyecek olan Araújo, kulübün resmi basın servisine verdiği röportajda bu teklifi duyar duymaz kabul ettiğini ve sürecin çok hızlı ilerlediğini belirtti.

Uruguaylıların izinden ve Luis Suárez’in destek sözleri

Ronald Araújo, Liverpool forması giyen dördüncü Uruguaylı futbolcu oldu. Daha önce Merseyside kulübünde Luis Suárez, Sebastián Coates ve Darwin Núñez gibi oyuncular görev yaptı. Deneyimli forvet Luis Suárez, transferin ardından vatandaşıyla hemen iletişime geçerek ona başarılar diledi.

«Birkaç dakika önce kendisinden iyi dileklerini ilettiği bir şans mesajı aldım. Harika bir kulübe geldiğimi söyleyerek burada geçireceğim kariyer için bana en güzel dileklerini gönderdi», — diyen Araújo, Suárez’le ilişkisi hakkında konuştu. Ayrıca efsanevi forvetin kendisine kısaca «Tadını çıkar» tavsiyesinde bulunduğunu da ekledi.

Çocukluk hayali ve İngiliz futbolu

Futbolcunun belirttiğine göre çocukken Luis Suárez’in Liverpool’daki maçlarını büyük bir ilgiyle takip etti ve bu durum İngiltere Premier League’ine olan sevgisini artırdı. Uruguay’da Premier League maçlarının her zaman sabahın erken saatlerinden itibaren büyük ilgiyle izlendiğini hatırlatan savunma oyuncusu, bu transferin kariyerindeki en doğru ve önemli adım olduğuna inandığını söyledi.

Takımda yaşanan kadro sıkıntısı göz önüne alındığında Ronald Araújo’nun deneyiminin, teknik direktöre savunma hattını güçlendirme konusunda büyük katkı sağlaması bekleniyor. Uruguaylı futbolcu için bu fırsat, hem Avrupa sahnesinde kendini gösterme hem de hayallerindeki ligde başarılı olma yolunda önemli bir sınav olacak.

Ronald AraújoLiverpoolLuis SuárezBarcelonaPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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