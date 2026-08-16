Ethan Nwaneri Arsenal'den ayrılabilir, Milan transferle ilgileniyor

Londra ekibi Arsenal'in yetenekli altyapı oyuncularından Ethan Nwaneri'yi yaz transfer dönemi kapanmadan satmaya hazır olduğu öğrenildi. Mikel Arteta'nın takımında ilk 11'de yer bulamayan genç orta sahanın kariyerine İtalya'da devam etmesi oldukça muhtemel. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre Nwaneri, İngiltere Premier Ligi'nin son haftasında Manchester City ile oynanan maçta yedek kulübesinde bile yer almadı. Sezon öncesi kampına katılmış olmasına rağmen teknik heyetin oyuncunun hizmetlerinden vazgeçmeye karar verdiği görülüyor.

Fabrizio Romano doğruladı

Tanınmış transfer uzmanı Fabrizio Romano da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla bu bilgiyi doğruladı ve futbolcunun yaz transfer dönemi kapanmadan Londra'dan ayrılacağını açıkladı. Romano, bu planın birkaç hafta önce zaten kararlaştırıldığını belirtti.

Hatırlanacağı üzere Ethan Nwaneri, profesyonel kariyerindeki rekor düzeydeki genç yaştaki ilk maçıyla tüm futbol kamuoyunun dikkatini çekmişti. Ancak güçlü rekabetin yaşandığı ve yıldızlarla dolu Arsenal kadrosunda düzenli forma şansı bulması onun için zor oldu.

Milan'ın ilgisi

Futbolcunun transfer piyasasında yer almasının hemen ardından Milan yönetimi durumdan haberdar oldu. İtalyan devi hücum hattını güçlendirmek ve özellikle forvetin arkasında oynayabilecek çok yönlü bir oyun kurucu bulmak istiyor.

Milan scoutları, İngiliz yeteneği temmuz ayının sonlarında izleme listesine almıştı. Rossoneri yönetimi, genç futbolcu için San Siro'da gerekli koşulları oluşturmaya hazır ve transferi gerçekleştirme seçeneklerini ciddi biçimde değerlendiriyor.

Geçen sezon Premier Lig'de yeterince forma şansı bulamayan Nwaneri, Fransa'nın Marsilya ekibine kiralanmıştı. Ligue 1 deneyimi gelişimine yardımcı olsa da Mikel Arteta'nın ana planlarına yeniden dahil olması için yeterli olmadı.