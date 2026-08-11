Çin'de 3 yaşındaki kız, şekerleme için erkek kardeşini "rehin aldı"

Çin'de 3 yaşındaki bir kızın annesiyle yaptığı ciddi "pazarlık" internette büyük ilgi gördü. Henan eyaletinde yaşanan olayda kız, şekerleme ve en sevdiği çizgi filmi isterken bebek kardeşini adeta "rehin" olarak tuttu.

Her şey şekerlemeyle başladı

Annesinin şekerlemeleri sakladığını öğrenen kız, onları geri vermesini istedi. Bununla yetinmeyip bir şart daha koştu.

"Peppa Pig" de açılmalı.

Kızın ciddi tonu, bu sıradan çocuk isteğini yetişkinlerin yaptığı bir müzakereye dönüştürdü.

"Rehin" alınan kardeş ağlıyordu

Amacına daha çabuk ulaşmak için kız, bebek kardeşini kucağında tutarak onu bırakmayacakmış gibi davrandı. Kardeşi ise durumdan habersiz şekilde ağlamaya devam etti.

Anne ile kız arasındaki bu sahne aile üyeleri için sıradan bir şaka olsa da video internete yüklenince çok geniş bir kitleye ulaştı.

"Geleceğin CEO'su"

Kullanıcıların en çok dikkatini çeken şey, kızın kendinden emin tavrı oldu. Yorumlarda onu şöyle niteleyenler de vardı:

• "geleceğin CEO'su";

• "doğuştan oyuncu";

diye şaka yapanlar oldu.

Kızın planı ne kadar "ciddi" olursa olsun, tüm istediği şekerleme ve çizgi filmden ibaretti.

Sizin evinizde de böyle "müzakereci" çocuklar var mı? Görüşlerinizi paylaşın ve bu olayı çocuklu tanıdıklarınıza gönderin.