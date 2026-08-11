Çin'de 3 yaşındaki kız, şekerleme için erkek kardeşini "rehin aldı"

·6·Dünya
Çin'de 3 yaşındaki kız, şekerleme için erkek kardeşini "rehin aldı"

Çin'de 3 yaşındaki bir kızın annesiyle yaptığı ciddi "pazarlık" internette büyük ilgi gördü. Henan eyaletinde yaşanan olayda kız, şekerleme ve en sevdiği çizgi filmi isterken bebek kardeşini adeta "rehin" olarak tuttu.

Her şey şekerlemeyle başladı

Annesinin şekerlemeleri sakladığını öğrenen kız, onları geri vermesini istedi. Bununla yetinmeyip bir şart daha koştu.

"Peppa Pig" de açılmalı.

Kızın ciddi tonu, bu sıradan çocuk isteğini yetişkinlerin yaptığı bir müzakereye dönüştürdü.

"Rehin" alınan kardeş ağlıyordu

Amacına daha çabuk ulaşmak için kız, bebek kardeşini kucağında tutarak onu bırakmayacakmış gibi davrandı. Kardeşi ise durumdan habersiz şekilde ağlamaya devam etti.

Anne ile kız arasındaki bu sahne aile üyeleri için sıradan bir şaka olsa da video internete yüklenince çok geniş bir kitleye ulaştı.

"Geleceğin CEO'su"

Kullanıcıların en çok dikkatini çeken şey, kızın kendinden emin tavrı oldu. Yorumlarda onu şöyle niteleyenler de vardı:

• "geleceğin CEO'su";
• "doğuştan oyuncu";

diye şaka yapanlar oldu.

Kızın planı ne kadar "ciddi" olursa olsun, tüm istediği şekerleme ve çizgi filmden ibaretti.

Sizin evinizde de böyle "müzakereci" çocuklar var mı? Görüşlerinizi paylaşın ve bu olayı çocuklu tanıdıklarınıza gönderin.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Trump İran’dan «karşı tazminat» talep etti: Yeni çatışma tırmanıyor...Trump İran’dan «karşı tazminat» talep etti: Yeni çatışma tırmanıyor...Bugün, 00:05Dünyanın en uzun Fransız örgü ipi 31 kilometreyi aşıyorDünyanın en uzun Fransız örgü ipi 31 kilometreyi aşıyorDün, 14:46Sadık köpek sahibini 4 gün boyunca yerinden kıpırdamadan beklediSadık köpek sahibini 4 gün boyunca yerinden kıpırdamadan beklediDün, 14:36Güneş'teki gizemli olay Dünya için tehlikeli olabilirGüneş'teki gizemli olay Dünya için tehlikeli olabilirDün, 14:3588 Dolarlık Kirpik İşlemi Gelini Korkunç Bir Duruma Soktu88 Dolarlık Kirpik İşlemi Gelini Korkunç Bir Duruma SoktuDün, 14:02Ronaldo'nun hediye ettiği değerli yüzük artık Georgina'nın kızının parmağında!Ronaldo'nun hediye ettiği değerli yüzük artık Georgina'nın kızının parmağında!Dün, 14:00
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti